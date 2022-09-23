Больше $1,5 тыс.: в Казахстане из-за притока россиян резко подскочили цены на аренду жилья

После начала частичной мобилизации в РФ россияне стали перебираться в Астану и Алматы. Казахские арендодатели говорят, что сейчас у них очереди из желающих снять квартиру. Местные жители к решению россиян бежать в их страну отнеслись крайне негативно.

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После объявления частичной мобилизации в России россияне стали массово выезжать из страны в соседние государства. В связи с этим в Казахстане за одну ночь резко подскочили цены на аренду жилья. Об этом сообщает местное издание "Экспресс К".

По информации журналистов, в столице страны Астане и городе Алматы арендодатели подняли цены на однокомнатные квартиры до $900-1000. Даже в отдаленных от центра районах теперь нельзя снять жилье меньше чем за $400.

[ + – ] Пример однокомнатной квартиры далеко от центра, которую теперь сдают за $580.

Портал Tengrinews.kz, в свою очередь, информирует, что некоторые арендодатели в Алматы просят больше $1,5 тыс. за квартиру.

Пользователь Twitter под ником alanskiy у себя на странице написал, что хозяин квартиры поднял ему арендную плату до $940 в месяц. При этом арендодатель уточнил, что это связано непосредственно с мобилизацией в РФ.

"Если это временное явление, то и я спущу цены. Но пока так", –– подчеркнул он.

По информации журналистов, цены на квартиры в Алматы будут расти и дальше.

В то же время некоторые местные жители уже придумывают лайфхаки, как можно дополнительно заработать на этой тенденции. В частности, они готовы сдавать собственное жилье в центре или в элитных районах приезжим россиянам за большие деньги, а для себя ищут более дешевые съемные квартиры.

Местные арендодатели также сообщили журналистам, что у них уже выстроились очереди из желающих снять квартиру.

Реакция казахов на приток россиян

Молодые жители страны стали выкладывать многочисленные видео в TikTok со своей реакцией на решение жителей России бежать от мобилизации в Казахстан и резкое подорожание аренды жилья в стране. В частности, люди напоминают, что россияне традиционно презрительно относились к народам Центральной Азии, а теперь готовы сюда переезжать.

Напомним, в Казахстане заявили, что не будут предоставлять вид на жительство российским гражданам, которые убегают от объявленной в РФ частичной мобилизации. При этом спикер казахского парламента Маулен Ашимбаев заверил, что власти Казахстана осведомлены о резком увеличении въехавших в страну российских граждан и ведут переговоры по этому поводу.

После объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации, тысячи россиян решили уехать из страны, а на границах образовались очереди. Множество граждан РФ пытаются выехать в Финляндию, Грузию, Монголию.