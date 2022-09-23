Больше 6400 россиян пересекли границу Финляндии за один день, — погранслужба

В 9 часов утра по местному времени у пограничного перехода Ваалимаа тянулась полуторакилометровая очередь. Днем ранее на одном из пограничных переходов было 3 автомобильных очереди длиной 300-400 метров.

Related video

Матти Питкянитти, глава отдела международных отношений в пограничной службе Финляндии, заявил, что более 6400 россиян приехали в Финляндию наземным транспортом в четверг, 22 сентября. Об этом он сообщил в Twitter.

Такое количество сопоставимо с обычным количеством жителей РФ, которые приезжают в Финляндию в выходные.

При этом выехали из Финляндии 3227 граждан РФ.

Сравнивая эти данные с данными за текущий и прошлый месяцы, Питкянитти сказал, что по субботам в Финляндию приезжает около 6 тысяч жителей РФ.

Днем ранее на переходе Ваалимаа наблюдалось три автомобильных очереди длиной 300-400 метров.

Ранее в пятницу, 23 сентября, погранслужба Финляндии сообщила, что на пограничных переходах Ваалимаа и Нуйямаа на юго-востоке страны наблюдаются более длинные очереди автомобилей, чем в четверг.

В 9 часов утра по местному времени у пограничного перехода Ваалимаа тянулась полуторакилометровая очередь.

Напомним, что в РФ решили мобилизовать на войну с Украиной порядка 1,2 млн человек. Федеральным властям советовали меньше призывать в армию в областных центрах и сделать основной акцент на сельской местности.

Ранее Фокус сообщал, что у Зеленского отреагировали на мобилизацию в Бурятии и Якутии. На севере РФ мобилизованных массово везут в военкоматы. По словам бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, забирают всех дееспособных мужчин.