Больше 6400 россиян пересекли границу Финляндии за один день, — погранслужба
В 9 часов утра по местному времени у пограничного перехода Ваалимаа тянулась полуторакилометровая очередь. Днем ранее на одном из пограничных переходов было 3 автомобильных очереди длиной 300-400 метров.
Матти Питкянитти, глава отдела международных отношений в пограничной службе Финляндии, заявил, что более 6400 россиян приехали в Финляндию наземным транспортом в четверг, 22 сентября. Об этом он сообщил в Twitter.
Такое количество сопоставимо с обычным количеством жителей РФ, которые приезжают в Финляндию в выходные.
При этом выехали из Финляндии 3227 граждан РФ.
Сравнивая эти данные с данными за текущий и прошлый месяцы, Питкянитти сказал, что по субботам в Финляндию приезжает около 6 тысяч жителей РФ.
Днем ранее на переходе Ваалимаа наблюдалось три автомобильных очереди длиной 300-400 метров.
Ранее в пятницу, 23 сентября, погранслужба Финляндии сообщила, что на пограничных переходах Ваалимаа и Нуйямаа на юго-востоке страны наблюдаются более длинные очереди автомобилей, чем в четверг.
В 9 часов утра по местному времени у пограничного перехода Ваалимаа тянулась полуторакилометровая очередь.
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