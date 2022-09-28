Звертайтеся до військкомату: у Росії знімають з рейсів пілотів закордонних рейсів

Часто про заборону залишати країну льотчики дізнаються безпосередньо перед вильотом, через що зриваються заплановані розкладом рейси.

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Оголошена у РФ мобілізація вдарила по роботі російських авіаперевізників, повідомляє "База". Тепер багато компаній не можуть виконувати міжнародні рейси, оскільки прикордонники не дозволяють пілотам виїжджати за кордон, знімаючи їх з рейсів перед вильотом.

З такою проблемою за останні два дні зіткнулося понад десяток льотчиків різних авіакомпаній. Виписуючи їм повідомлення про заборону виїзду, прикордонники рекомендують звертатися за роз'ясненнями до військкоматів.

[ + – ] Пілотам видають такі повідомлення про заборону на виїзд із Росії, рекомендуючи звертатися до військкоматів

У зв'язку з цим багато компаній, яким раптово доводилося терміново шукати заміну невиїзним пілотам, вирішили не призначати на закордонні рейси членів екіпажів до 35 років.

Раніше прогнозувалося, що Росія закриє кордони для чоловіків, які підпадають під параметри мобілізації. Зараз на кордонах зібралися черги з тисяч росіян, які бажають залишити країну, проте влада знайшла вихід: прикордонникам передали базу даних призовників, тому обчислити їх не важко.

Аналітики прогнозують, що мобілізація серйозно вдарить по двох слабких місцях російської економіки. Нестача робочої сили у поєднанні з відпливом росіян, які залишають країну, щоб не потрапити до армії, призведе до падіння ВВП, скоротить бюджет багатьох сімей та спровокує падіння попиту на товари.