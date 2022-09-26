Посилають у військкомати: військові РФ не дають ухилянтам потрапити до Грузії (відео)

Російські військові на КПП "Верхній Ларс" мають базу даних призовників, тому вирахувати їх не важко. На кордоні стоїть майже 3,5 тисячі машин, частина людей ідуть до Грузії пішки.

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Чоловіки, які виїжджають із Росії до Грузії, отримують повідомлення про заборону виїзду з країни, їх просять з'явитися у військкомати. Про це повідомив Telegram-канал Mash, посилаючись на очевидців.

У російських військових на контрольно-пропускному пункті є основа особистих даних призовників. Чоловіків із повістками й тих, хто підпадає під критерії часткової мобілізації, відправляють назад додому.

Біля КПП "Верхній Ларс" на кордоні Росії та Грузії, як пише канал, працюють шахраї. Людям пропонують за гроші пройти кордон, але згодом послуга зривається.

"Відсьогодні біля кордону почастішали пересування БТРів. За кілька днів кількість цивільних машин там досягла майже 3,5 тисячі. За останніми даними, через це людям дозволили проходити кордон пішки", — зазначили автори.

Канал Baza доповнює, що росіянам, які намагаються виїхати в Грузію, дозволили переходити кордон пішки. Рішення ухвалили через величезну кількість охочих поїхати, щоб не накопичувалися затори. Офіційно КПП "Верхній Ларс" не призначений для переходу пішки.

"Тепер на КПП утворюється нова черга з тих, хто хоче пройти кордон без транспортного засобу. Пропускають пішки не всіх. Насамперед прохід відкритий для жінок і дітей", — зауважив канал.

Зазначимо, що військові РФ розгортали блокпост, щоб припинити втечу російських чоловіків від мобілізації. ФСБ заявило, що військові відловлюють резервістів, котрі не хочуть їхати воювати в Україні.

У Дагестані 26 вересня поліцейські намагалися розігнати мітингувальників, але чоловіки давали серйозну відсіч. У Махачкалі 25 вересня затримали близько 100 мітингувальників.

Волонтер Роман Донік раніше повідомляв про удар ЗСУ по ешелону з мобілізованими росіянами на Луганщині. У Генштабі ЗСУ говорили, що командування РФ відправляє воювати в Україну росіян без підготовки.