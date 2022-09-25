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Мобілізованих росіян без підготовки відправляють на фронт, — Генштаб ЗСУ

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Мобілізованих обіцяли спочатку навчити, однак, за даними Ганштабу, на практиці їх одразу кидають на фронт

За даними українського командування, доукомплектування мобілізованими підрозділів ЗС РФ, що зазнали втрат, вселяє зневіру у російських солдатів.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що оголошена в Росії мобілізація не дозволяє зміцнити боєздатність і бойовий дух особового складу підрозділів, що зазнали втрат.

За даними Генштабу, у Севастополі окупанти вручили кримчанам близько 1 тис. повісток. Всім мобілізованим обіцяють, що служитимуть вони на Херсонщині до закінчення терміну так званої "спеціальної операції". При цьому російське командування прибулих з мобілізації без підготовки направляє на фронт, щоб поповнити склад пошарпаних у боях підрозділів.

"Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов'язків", — підкреслили в Генштабі.

Тим часом із Росії продовжують тікати чоловіки, яким загрожує мобілізація. У Північній Осетії черга на кордоні з Грузією розтягнулася вже на 20 км, чим скористалися місцеві поліцейські і таксисти. Перші збирають данину з усіх чоловіків, які хочуть перетнути кордон, другі — за значну суму пропонують вклинитися на початок черги, щоб не чекати переходу через кордон кілька діб.

Раніше стало відомо, що влада РФ має намір заборонити виїзд з країни військовозобов'язаних чоловіків. Найімовірніше, заборону запровадять із 28 вересня.