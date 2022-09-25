Мобилизованных россиян без подготовки отправляют на фронт, — Генштаб ВСУ

По данным украинского командования, доукомплектование понесших потери подразделений ВС РФ мобилизованными приводит в уныние российских солдат.

Related video

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что объявленная в России мобилизация не позволяет укрепить боеспособность и боевой дух личного состава понесших потери подразделений.

По данным Генштаба, в Севастополе оккупанты вручили крымчанам около 1 тыс. повесток. Всем мобилизованным обещают, что служить они будут в Херсонской области до истечения срока так называемой "специальной операции". При этом российское командование прибывших по мобилизации без подготовки направляет на фронт, чтобы пополнить состав потрепанных в боях подразделений.

"Это оказывает значительное влияние на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей", — подчеркнули в Генштабе.

Между тем, из России продолжают бежать мужчины, которым грозит мобилизация. В Северной Осетии очередь на границе с Грузией растянулась уже на 20 км, чем тут же воспользовались местные полицейские и таксисты. Первые собирают дань со всех мужчин, которые хотят пересечь границу, вторые — за внушительную сумму предлагают вклиниться в начало очереди, чтобы не ждать перехода через границу несколько суток.

Ранее стало известно, что власти РФ намерены запретить выезд из страны военнообязанных мужчин. Вероятнее всего, запрет введут с 28 сентября.