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Военный Фокус Российско-украинская война Частичная мобилизация в России

Мобилизованных россиян без подготовки отправляют на фронт, — Генштаб ВСУ

мобилизация в России, мобилизованных направляют на фронт, Генштаб ВСУ, Севастополь, мобилизация крымчан
Мобилизованных обещали сначала обучить, однако, по данным Ганштаба, на практике их тут же бросают на фронт

По данным украинского командования, доукомплектование понесших потери подразделений ВС РФ мобилизованными приводит в уныние российских солдат.

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Генеральный штаб ВСУ сообщил, что объявленная в России мобилизация не позволяет укрепить боеспособность и боевой дух личного состава понесших потери подразделений.

По данным Генштаба, в Севастополе оккупанты вручили крымчанам около 1 тыс. повесток. Всем мобилизованным обещают, что служить они будут в Херсонской области до истечения срока так называемой "специальной операции". При этом российское командование прибывших по мобилизации без подготовки направляет на фронт, чтобы пополнить состав потрепанных в боях подразделений.

"Это оказывает значительное влияние на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей", — подчеркнули в Генштабе.

Между тем, из России продолжают бежать мужчины, которым грозит мобилизация. В Северной Осетии очередь на границе с Грузией растянулась уже на 20 км, чем тут же воспользовались местные полицейские и таксисты. Первые собирают дань со всех мужчин, которые хотят пересечь границу, вторые — за внушительную сумму предлагают вклиниться в начало очереди, чтобы не ждать перехода через границу несколько суток.

Ранее стало известно, что власти РФ намерены запретить выезд из страны военнообязанных мужчин. Вероятнее всего, запрет введут с 28 сентября.