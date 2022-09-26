Росія розміщує на кордоні з Грузією військових, щоб ловити ухилянтів — ЗМІ (фото)

Біля пункту пропуску Верхній Ларс очевидці помітили велику чергу з легкових автомобілів. Також люди сфтографували БТР із військовими, який рухається до контрольно-пропускного пункту.

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Російські військові біля Верхнього Ларса (одноіменне село та контрольно-пропускний пункт у районі російсько-грузинського кордону, що входить до складу міського округу місто Владикавказ, — ред.) почали розгортати блокпост, щоб не дати змоги чоловікам втекти від мобілізації. Про це повідомляють очевидці в соцмережах.

В одному з телеграм-каналів навіть розмістили фото. На ньому великі черги з легкових машин із російськими номерами. Біля машин стоять чоловіки. Також видно чоловіка в мотоциклетному шоломі. На задньому плані стоять російські військові з автоматами. Обличчя в них приховані чорними балаклавами.

[ + – ] Чоловіки, які хочуть втекти від мобілізації, оголошеної в РФ, стоять на пункті пропуску Верхній Ларс Фото: Telegram

[ + – ] Повідомлення в одному з телеграм-каналів про те, що на кордоні з Грузією військові намагаються ловити ухилістів

Близько 14:00 очевидці почали повідомляти, що бачать біля прикордонного пункту пропуску БТР із російськими військовими. Водії авто навіть встигли сфотографувати військову техніку, де сидять озброєні російські солдати.

[ + – ] У бік прикордонного пункту пропуску Верхній Ларс рухається БТР із російськими військовими Фото: Telegram

Російські військові на кордоні з Грузією: що каже ФСБ

Федеральна служба безпеки РФ уже відреагувала на інформацію та фото, які почали з'являтися в соцмережах.

Представники прикордонного управління ФСБ у Республіці Північна Осетія – Аланія заявили, що БТР, який помітили люди, направили у Верхній Ларс не для спорудження блокпосту.

Військова техніка та солдати потрібні на прикордонному пункті пропуску для того, щоб контролювати резервістів, які бажають залишити РФ і ухилитися від мобілізації на війну в Україні. У ФСБ побоюються, що натовп прорве живе загородження з військових і пункт пропуску й так нелегально опиниться на території іншої країни.

У ФСБ запевнили російських журналістів, що у Верхньому Ларсі ніхто не обмежував переміщення чоловіків призовного віку.

Зауважимо, що 21 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні. За його словами, на війну з Україною Міноборони направить 300 тисяч резервістів. Однак деякі російські ЗМІ вже написали про те, що кількість покликаних для участі в бойових діях дорівнюватиме 1,2 млн осіб.

Нагадаємо, поліція РФ стала брати хабарі з охочих потрапити на кордон із Грузією. Черга до пункту пропуску розтягнулася на 20 км, тим, хто стає в її кінець, доведеться чекати на проходження прикордонного контролю кілька діб.

Крім того, низка російських ЗМІ вже написала, що росіянам, які підлягають мобілізації, заборонять виїзд із країни. Рішення про закриття кордонів може набути чинності наступного дня після закінчення "референдумів" на окупованих територіях України.