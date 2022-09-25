Такса – 5 тисяч: поліція РФ почала брати хабарі з охочих потрапити на кордон із Грузією (відео)

Черга до пункту пропуску розтягнулася на 20 км, тим, хто стає в її кінець, доведеться чекати на проходження прикордонного контролю кілька діб.

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Співробітники ДПС російського регіону Північна Осетія почали вимагати від водіїв автобусів, на яких росіяни їдуть до грузинського кордону, по 5 тис. рублів (близько $85 за офіційним курсом) з кожного пасажира, повідомляє "База".

У розпорядженні видання опинився відеозапис, на якому зафільмовано збирання грошей в одному з автобусів. Пасажири просять звільнити від сплати "такси" хоча б чоловіків похилого віку, які не є військовозобов'язаними. Очевидці розповіли, що осетинські даішники вирішили також заробити на тих, хто стоять у черзі на проходження кордону: вони вимагають у людей хабара за проїзд до пропускного пункту.

Довжина черги на кордоні досягла вже 20 км, очевидці кажуть, що її проходження триває кілька діб. Тим, хто не бажає так довго чекати, приходять на допомогу заповзятливі місцеві таксисти: вони беруть за кожне місце в машині по 10 тис. рублів, потім їдуть на початок черги, вклинюючись у неї перед КПП. Ті, хто згоден сплатити послугу, опиняються на прикордонному контролі вже за три години.

Раніше стало відомо, що влада РФ має намір заборонити виїзд з країни військовозобов'язаних чоловіків. Найімовірніша дата введення заборони — 28 вересня.

Як повідомлялося, тисячі російських громадян вирішили рятуватися від мобілізації за кордоном, намагаючись виїхати до сусідніх країн: Фінляндії, Грузії, Казахстану та Монголії.

За даними білоруських ЗМІ, до цієї країни росіянам їхати небезпечно: силовики шукають у готелях і на орендованих квартирах чоловіків призовного віку, швидше за все, згодом їх видадуть Росії.