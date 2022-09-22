Білорусь — не варіант: білоруські силовики шукають росіян у готелях та орендованих квартирах

За даними місцевих ЗМІ, після затримання військовозобов'язаних мають намір видавати Росії.

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Джерела білоруського видання "Наша Нива" в силових структурах розповіли, що 21 вересня отримали наказ шукати росіян, які ухиляються від мобілізації. Журналісти зазначають, що багато військовозобов'язаних вирішили сховатися від призову в Білорусі, вважаючи, що це інша країна, в якій не діють російські закони. До того ж потрапити до неї легко — кордону фактично немає. Проте, ці люди не враховують, що Білорусь перебуває під повним контролем Кремля.

"Поки на рівні усних розпоряджень доведено спостерігати за "квартирами на добу", входити в контакт із власниками житла, — пояснив один оперативник. — Нові машини у дворах з російськими номерами також наказали відстежувати. Збирати інформацію, перевіряти документи".

Співрозмовник журналістів наголосив, що для силовиків ловити ухильників — "легке завдання". Він вважає, що всіх затриманих видадуть Росії.

Як відбувається мобілізація у Росії?

Сьогодні весь день надходять повідомлення про те, що й у самій РФ мобілізацію проводять пришвидшеними темпами. Водночас з'ясувалося, що міністр оборони Сергій Шойгу набрехав співгромадянам, обіцяючи мобілізувати лише чоловіків, які мають бойовий досвід, а також не чіпати студентів.

Наприклад, у Бурятії повістку отримав 38-річний чоловік, у якого п'ятеро дітей. В армії він не служив. Також в Улан-Уде 22 вересня співробітники Росгвардії та військової поліції приходили до вузів, забираючи студентів прямо із занять.

У військкомати звуть безліч чоловіків для "звіряння документів". Прийшовши туди, багато хто з них отримує повістки, в яких сказано, що того ж дня їм доведеться вирушити до армії.

Нагадаємо, вранці, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін оголосив мобілізацію, підписавши відповідний указ. Сергій Шойгу заявив, що планують призвати на службу 300 тис. росіян, проте в указі про чисельність мобілізованих нічого не сказано. 22 вересня в мережі з'явилися кадри, на яких зображені натовпи чоловіків у військкоматів у низці регіонів Росії.