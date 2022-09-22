Гребуть усіх підряд: у Бурятії вирішили мобілізувати багатодітного батька без армійського досвіду (відео)

Військкомати поспішають вручити повістки, щоб уже наступного дня відправити мобілізованих в армію.

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Журналістка Яніна Німаєва, яка живе в столиці Бурятії Улан-Уде, записала відеозвернення до глави російського регіону Анатолія Циденова. У зверненні вона розповіла, що її 38-річного чоловіка хочуть забрати на війну, незважаючи на те, що він має п'ятеро дітей і не має жодного військового досвіду, він навіть в армії не служив.

"Молодшим дітям — двійні — немає й трьох років, — сказала Німаєва. — Чоловік не служив, не в запасі, працює в ГО та НС Улан-Уде. Незважаючи на всі правила мобілізації, за якими під неї не підпадають чоловіки з чотирма та більше дітьми, мого чоловіка його колеги намагаються відправити в Україну!"

За словами росіянки, увечері 21 вересня до її чоловіка зателефонував начальник, який повідомив, що йому зараз привезуть повістку. Потім надійшов ще один дзвінок. Дівчина, яка дзвонила, сказала, що їй потрібно терміново вручити повістку, щоб Німаєв уже о четвертій ранку 22 вересня з'явився в ДК "Світанок", а 14:00 йому належить вирушити поїздом у Читу.

"Я розумію, що в нас плани. Нашій республіці треба зібрати 4 тис. солдатів. Але якихось параметрів і принципів цієї часткової мобілізації повинні дотримуватися?" — запитала журналістка в губернатора Циденова.

[ + – ] Декілька років Яніна Німаєва з гордістю публікувала фото з пропагандистської акції "Безсмертний полк", тепер вона не хоче, щоб на війну йшов її чоловік

Цей випадок порушень порядку мобілізації явно єдиний. Сьогодні російські телеграм-канали повідомили, що в Бурятії співробітники Росгвардії та військової поліції забирають студентів вузів прямо з пар. Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв, що студентів мобілізувати не будуть.

Як на мобілізацію реагують політики Росії та їхні сини?

Як повідомлялося, після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив мобілізацію, співробітники російського опозиційного про'кту "Популярна політика" вирішили перевірити готовність синів топчиновників вирушити на війну. Вони зателефонували Миколі Пєскову, синові прессекретаря російського президента і, назвавшись співробітниками військкомату, запросили з'явитися для проходження медкомісії. Пєсков відмовився, сказавши, що "вирішуватиме питання на іншому рівні".

Нагадаємо, 21 вересня депутат Держдуми від провладної партії "Єдина Росія" Дмитро Вяткін звернувся з промовою до колег-парламентарів. Він заявив, що відмовитися від депутатських повноважень і піти на фронт — найлегше рішення, але треба залишатися в Москві, щоб працювати на благо громадян.