Гребут всех подряд: в Бурятии решили мобилизовать многодетного отца без армейского опыта (видео)

Военкоматы торопятся вручить повестки, чтобы уже на следующий день отправить мобилизованных в армию.

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Живущая в столице Бурятии Улан-Удэ журналистка Янина Нимаева записала видеообращение к главе российского региона Анатолию Цыденову. В обращении она рассказала, что ее 38-летнего мужа хотят забрать на войну, несмотря на то, что у него пятеро детей и нет никакого военного опыта, он даже в армии не служил.

"Младшим детям — двойне — нет и трех лет, — сказала Нимаева. — Супруг не служил, не в запасе, работает в ГО и ЧС Улан-Удэ. Несмотря на все правила мобилизации, по которым под нее не подпадают мужчины с четырьмя и более детьми, моего супруга его же коллеги пытаются отправить на Украину!"

По словам россиянки, вечером 21 сентября ее мужу позвонил начальник, который сообщил, что ему сейчас привезут повестку. Следом поступил еще один звонок. Звонившая девушка сказала, что ей нужно срочно вручить повестку, чтобы Нимаев уже в четыре утра 22 сентября явился в ДК "Рассвет", а 14:00 ему предстоит отправиться на поезде в Читу.

"Я понимаю, что у нас планы. Нашей республике надо собрать 4 тыс. солдат. Но какие-то параметры и принципы этой частичной мобилизации должны же соблюдаться?" — спросила журналистка у губернатора Цыденова.

[ + – ] Несколько лет Янина Нимаева с гордостью публиковала фото с пропагандистской акции "Бессмертный полк", теперь она не хочет, чтобы на войну шел ее муж

Этот случай нарушений порядка мобилизации явно не единственный. Сегодня российские телеграм-каналы сообщили, что в Бурятии сотрудники Росгвардии и военной полиции забирают студентов вузов прямо с пар. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал, что студентов мобилизовывать не будут.

Как на мобилизацию реагируют политики России и их сыновья?

Как сообщалось, после того, как президент России Владимир Путин объявил мобилизацию, сотрудники российского оппозиционного проекта "Популярная политика" решили проверить готовность сыновей топ-чиновников отправиться на войну. Они позвонили Николаю Пескову, сыну пресс-секретаря российского президента, и, представившись сотрудниками военкомата, пригласили явиться для прохождения медкомиссии. Песков отказался, сказав, что будет "решат вопрос на другом уровне".

Напомним, 21 сентября депутат Госдумы от провластной партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин обратился с речью к коллегам-парламентариям. Он заявил, что отказаться от депутатских полномочий и уйти на фронт — самое легкое решение, но нужно оставаться в Москве, чтобы работать на благо граждан.