Беларусь — не вариант: белорусские силовики ищут россиян в отелях и съемных квартирах

По данным местных СМИ, после задержания военнообязанных собираются выдавать России.

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Источники белорусского издания "Наша Нива" в силовых структурах рассказали, что 21 сентября получили приказ искать россиян, уклоняющихся от мобилизации. Журналисты отмечают, что многие военнообязанные решили спрятаться от призыва в Беларуси, считая, что это другая страна, в которой не действуют российские законы. К тому же попасть в нее легко — границы фактически нет. Однако эти люди не учитывают, что Беларусь находится под полным контролем Кремля.

"Пока что на уровне устных распоряжений доведено наблюдать за "квартирами на сутки", входить в контакт с собственниками жилья, — пояснил изданию один оперативник. — Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы".

Собеседник журналистов подчеркнул, что для силовиков ловить уклонистов — "плевая задача". Он считает, что всех задержанных выдадут России.

Как проходит мобилизация в России?

Сегодня весь день поступают сообщения о том, что и в самой РФ мобилизацию проводят ускоренными темпами. При этом выяснилось, что министр обороны Сергей Шойгу наврал согражданам, обещая мобилизовать только мужчин, обладающих боевым опытом, а также не трогать студентов.

Например, в Бурятии повестку получил 38-летний мужчина, у которого пятеро детей. В армии он не служил. Также в Улан-Удэ 22 сентября сотрудники Росгвардии и военной полиции приходили в вузы, забирая студентов прямо с занятий.

В военкоматы зовут множество мужчин для "сверки документов". Придя туда, многие из них получают повестки, в которых сказано, что в тот же день им придется отправиться в армию.

Напомним, утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил мобилизацию, подписав соответствующий указ. Сергей Шойгу заявил, что планируют призвать на службу 300 тыс. россиян, однако в самом указе о численности мобилизованных ничего не сказано. 22 сентября в сети появились кадры, на которых запечатлены толпы мужчин у военкоматов в ряде регионов России.