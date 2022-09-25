Такса – 5 тысяч: полиция РФ стала брать взятки с желающих попасть на границу с Грузией (видео)

Очередь к пункту пропуска растянулась на 20 км, тем, кто становится в ее конец, придется ждать прохождения пограничного контроля несколько суток.

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Сотрудники ДПС российского региона Северная Осетия стали требовать от водителей автобусов, на которых россияне едут к грузинской границе, по 5 тыс. рублей (около $85 по официальному курсу) с каждого пассажира, сообщает "База".

В распоряжении издания оказалась видеозапись, на которой запечатлен сбор денег в одном из автобусов. Пассажиры просят освободить от уплаты "таксы" хотя бы пожилых мужчин, которые не являются военнообязанными. Очевидцы рассказали, что осетинские гаишники решили также заработать на стоящих в очереди на прохождение границы: они требуют у людей взятки за проезд к пропускному пункту.

Длина очереди на границе достигла уже 20 км, очевидцы говорят, что ее прохождение занимает несколько суток. Тем, кто не желает так долго ждать, приходят на помощь предприимчивые местные таксисты: они берут за каждое место в машине по 10 тыс. рублей, затем едут к началу очереди, вклиниваясь в нее перед КПП. Те, кто согласен оплатить услугу, оказываются на пограничном контроле уже через три часа.

Ранее стало известно, что власти РФ намерены запретить выезд из страны военнообязанных мужчин. Наиболее вероятная дата введения запрета – 28 сентября.

Как сообщалось, тысячи российских граждан решили спасаться от мобилизации за границей, пытаясь выехать в соседние страны: Финляндию, Грузию, Казахстан и Монголию.

По данным белорусских СМИ, в эту страну россиянам ехать опасно: силовики ищут в отелях и на съемных квартирах мужчин призывного возраста, скорее всего, впоследствии их выдадут России.