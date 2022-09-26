Россия размещает на границе с Грузией военных, чтоб ловить уклонистов, — СМИ (фото)

Возле пункта пропуска Верхний Ларс очевидцы заметили большую очередь из легковых автомобилей. Также люди сфтографировали БТР с военными, который движется к контрольно-пропускному пункту.

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Российские военные возле Верхнего Ларса (одноименное село и контрольно-пропускной пункт в районе российско-грузинской границы, входящий в состав городского округа город Владикавказ, — ред.) начали разворачивать блокпост, чтоб не дать возможности мужчинам скрыться от мобилизации. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В одном из Телеграм-каналов даже разместили фото. На нем — большие очереди из легковых машин с российскими номерами. Возле машин стоят мужчины. Также виден мужчина в мотоциклетном шлеме. На заднем плане стоят российские военные с автоматами. Лица у них скрыты черными балаклавами.

[ + – ] Мужчины, которые хотят скрыться от мобилизации, объявленной в РФ, стоят на пункте пропуска Верхний Ларс Фото: Telegram

[ + – ] Сообщение в одном из Телеграм-каналов о том, что на границе с Грузией военные пытаются ловить уклонистов

Около 14:00 очевидцы стали сообщать, что видят возле пограничного пункта пропуска БТР с российскими военными. Водители авто даже успели сфотографировать военную технику, на которой сидят вооруженные российские солдаты.

[ + – ] В сторону пограничного пункта пропуска Верхний Ларс двигается БТР с российскими военными Фото: Telegram

Российские военные на границе с Грузией: что говорит ФСБ

Федеральная служба безопасности РФ уже отреагировала на информацию и фото, которые стали появляться в соцсетях.

Представители пограничного управления ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания заявили, что БТР, который заметили люди, направили в Верхний Ларс не для сооружения блокпоста.

Военная техника и солдаты нужны на пограничном пункте пропуска для того, чтоб контролировать резервистов, желающих покинуть РФ и уклониться от мобилизации на войну в Украине. В ФСБ опасаются, что толпа прорвет живое заграждение из военных и пункт пропуска и таким образом нелегально окажется на территории другой страны.

В ФСБ также заверили российских журналистов, что в Верхнем Ларсе никто не ограничивал перемещение мужчин призывного возраста.

Заметим, что 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, на войну с Украиной Минобороны направит 300 тысяч резервистов. Однако некоторые российские СМИ уже написали о том, что число призванных для участия в боевых действиях будет равняться 1,2 млн человек.

Напомним, полиция РФ стала брать взятки с желающих попасть на границу с Грузией. Очередь к пункту пропуска растянулась на 20 км, тем, кто становится в ее конец, придется ждать прохождения пограничного контроля несколько суток.

Кроме того ряд российских СМИ уже написал, что россиянам, подлежащим мобилизации, запретят выезд из страны. Решение о закрытии границ может вступить в силу на следующий день после окончания "референдумов" на оккупированных террториях Украины.