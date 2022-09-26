У Дагестані жорстко розігнали мітинг проти мобілізації (відео)

Багато жителів Махачкали, які протестували, чинили опір силовикам. А місцеві чиновники побачили в цьому "закордонний слід".

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Удень 26 вересня мешканці столиці Дагестану Махачкали мали намір провести черговий мітинг. Проте цього разу співробітники поліції та Росгвардії очікували такого розвитку подій, тому вони оточили площу, оголошену місцем збору, повідомляє "База". Чоловіків, які прийшли на мітинг, почали затримувати, однак вони не стали покірно здаватися поліцейським, деякі протестувальники дали гідну відсіч, проте в результаті акцію розігнали.

За даними журналістів, проти мобілізації також виступили мешканці Хасав'юрта. Там поліції теж вдалося впоратися з мітингувальниками.

Протестна акція пройшла в Махачкалі й 25 вересня. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що поліція затримала близько 100 учасників несанкціонованого мітингу.

Влада побачила закордонний слід

Місцеві чиновники, які вперше за довгий час зіткнулися з виявом громадянської непокори, намагаються заспокоїти місцевих жителів. Вони стверджують, що жителі Дагестану взяли участь в акціях, інспірованих зарубіжними силами.

"Саме ці сили в 90-х роках вкинули Дагестан у кров, бруд і злидні, з яких ми досі вибираємося", — заявив глава Дагестану Сергій Меліков.

Водночас він розкритикував співробітників військкоматів і керівників деяких муніципалітетів "за поверхневе ставлення до поставлених завдань".

"Саме це ставлення уможливило те, що проблемами людей намагалися скористатися злочинні групи, які бажають дестабілізувати обстановку в країні", — підкреслив Меліков.

Крім цього, влада організувала ходу на підтримку так званої "спеціальної військової операції" "Підтримаймо наших".

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Багато місцевих медіа в унісон із владою заявляють про закордонне втручання. Зокрема, вони стверджують, що на вчорашньому мітингу затримали громадянку України, яка виступала координаторкою протестних акцій. Однак багато кого це не переконало.

"Навіщо ж так ображати дагестанців? Вони що, самі не в змозі організуватися на захист своїх прав? Хочете сказати, що в юної українки більше сили духу, ніж у вільних народів Дагестану?" — такі запитання ставлять люди, коментуючи ці повідомлення.

Нагадаємо, 25 вересня жителі села Ендірей у Хасав'юртівському районі Дагестану перекрили федеральну трасу, яка веде на Махачкалу. Причиною протесту стала мобілізація 110 мешканців села. Силовики змогли розблокувати трасу лише після того, як почали стріляти в повітря з автоматів.