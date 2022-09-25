Поліція почала стріляти: у Дагестані проходять протести проти мобілізації (відео)

У селі Ендірей мобілізували понад 100 чоловіків. Люди перекрили федеральну трасу, щоб захистити своїх чоловіків чи синів.

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У Дагестані проходять акції протесту проти мобілізації в Росії. Силовики почали стріляти у повітря, щоб розігнати протестувальників. Про це повідомляє "Медуза".

25 вересня мешканці села Ендірей у Хасавюртівському районі Дагестану перекрили федеральну трасу, що веде на Махачкалу. Протестувальники виступають проти мобілізації в РФ. У відповідь силовики почали стріляти з автоматів Калашникова, щоб розблокувати трасу.

Відомо, що причиною протестів є мобілізація 110 чоловіків із села Ендірей. Люди вийшли на акцію, щоби захистити їх від відправки на війну. Наразі невідомо, чи є постраждалі або затримані під час акції.

Нагадаємо, акція протесту проти мобілізації в РФ відбулася в Якутську. Там на мітинг вийшло близько 400 людей, яких швидко розігнали та затримали. Мітингувальники вимагали зупинити геноцид та виступали проти війни.

24 вересня у російських містах також були протести. Силовики всіх затримали — на 10 протестувальників було 50 силовиків.