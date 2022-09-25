Припиніть геноцид: у Якутську жінки вийшли на мітинг проти мобілізації (відео)

У дійстві взяли участь близько 400 осіб, яких невдовзі розігнали силовики. Протестувальники вигукували "ні війні" і "ми не віддамо своїх чоловіків".

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У російському Якутську близько 400 людей вийшли на мітинг з вимогою "припинити геноцид" та повернути їх чоловіків з війни в Україні. Про це повідомляє "Вести Якутии".

На площі Орджонікідзе у Якутську зібралося близько 400 осіб проти мобілізації у Росії. Натовп скандував гасла: "Ми не віддамо своїх чоловіків", "Ні геноциду", "Ні війні". Незабаром силовики почали жорстко затримувати мітингувальників та садити їх у автозаки.

Люди збиралися в осуохай — це традиційний хоровод, який знаменує благословення матерів на повернення живими чоловіків та синів.

У Міністерстві молоді Якутії попередили, що мітинг може бути кваліфікований як порушення встановленого порядку зборів, мітингу, демонстрації чи пікетування, а також публічна дискредитація використання ЗС РФ з метою "захисту інтересів РФ".

[ + – ] Осуохай на площі в Якутську

Зазначається, що силовики затримали людей протягом години і до 13:00 за місцевим часом на площі вже не було нікого.

Нагадаємо, 24 вересня у російських містах також були протести. Силовики всіх затримали — на 10 протестувальників було 50 силовиків.

В Офісі президента заявили, що Захід у відповідь на мобілізацію в РФ має постачати Україні сучасні танки, організувати центри навчання української армії і дати далекобійні ракети ATACMS.