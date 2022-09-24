Не тільки HIMARS: у Зеленського розповіли, чого чекають від Заходу після оголошення мобілізації в РФ

Радник голови ОП Михайло Подоляк також нагадав міжнародним українським партнерам, що ми відстоюємо не лише свої кордони, а й захищаємо Євросоюз.

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У Зеленського розповіли, якою має бути відповідь союзників України на мобілізацію в Росії. Про це написав у своєму Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Політичний діяч назвав одразу кілька пунктів, які мають бути залучені до перемоги України.

• Активізація "Рамштайну"

• Вдвічі більше HIMARS та снарядів

• ATACMS

• Негайне зняття табу на танки та БТР

• Тренінгові центри для українських бійців

Радник голови ОП вкотре нагадав партнерам та союзникам, що Україна наразі захищає не лише свої кордони, а й європейські.

"Це досі незрозуміло партнерам?" — запитав Михайло Подоляк.

[ + – ] Михайло Подоляк розповів, якою має бути відповідь українських союзників на оголошення мобілізації в Росії

21 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні та призов 300 тисяч російських громадян до служби в армії. Втім, росіяни не рвуться воювати в Україні, а борються з поліцейськими, які намагаються посадити їх до автобусів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський шокований відсутністю військової допомоги з боку Ізраїлю. Український президент вбачає у цьому вплив Росії.

Також Фокус писав про реакцію Офісу президента на мобілізацію в районах Якутії та Бурятії.