Не тільки HIMARS: у Зеленського розповіли, чого чекають від Заходу після оголошення мобілізації в РФ
Радник голови ОП Михайло Подоляк також нагадав міжнародним українським партнерам, що ми відстоюємо не лише свої кордони, а й захищаємо Євросоюз.
У Зеленського розповіли, якою має бути відповідь союзників України на мобілізацію в Росії. Про це написав у своєму Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Політичний діяч назвав одразу кілька пунктів, які мають бути залучені до перемоги України.
• Активізація "Рамштайну"
• Вдвічі більше HIMARS та снарядів
• ATACMS
• Негайне зняття табу на танки та БТР
• Тренінгові центри для українських бійців
Радник голови ОП вкотре нагадав партнерам та союзникам, що Україна наразі захищає не лише свої кордони, а й європейські.
"Це досі незрозуміло партнерам?" — запитав Михайло Подоляк.
21 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні та призов 300 тисяч російських громадян до служби в армії. Втім, росіяни не рвуться воювати в Україні, а борються з поліцейськими, які намагаються посадити їх до автобусів.
Нагадаємо, Володимир Зеленський шокований відсутністю військової допомоги з боку Ізраїлю. Український президент вбачає у цьому вплив Росії.
Також Фокус писав про реакцію Офісу президента на мобілізацію в районах Якутії та Бурятії.