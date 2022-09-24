"Вплив Росії": Зеленський шокований відсутністю військової підтримки з боку Ізраїлю

За словами президента України, він розуміє, що народ Ізраїлю підтримує українців. Також йому не хочеться звинувачувати лідерів єврейської держави, але слід констатувати факти.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Єрусалим не допомагав Києву постачанням озброєння. Це просто шокувало українського лідера. Про це президент сказав під час інтерв'ю Ouest-France.

"Я шокований. Я не розумію. Ізраїль нічого нам не дав, нічого, нуль", — сказав Зеленський журналістам.

Однак президент України сказав, що розуміє, наскільки специфічне у єврейської держави становище. Однак у той же час Ізраїль займається експортом своєї зброї до інших країн. Це при тому, що ізраїльське суспільство підтримує Україну та український народ. Усі дискусії, які українські дипломати проводили ізраїльськими лідерами, не допомогли.

"Можна помітити вплив Росії на Ізраїль", — сказав президент України.

При цьому він зазначив, що Ізраїль – це незалежна країна. Зеленський припустив, що Єрусалим міг би надати Києву засоби протиповітряної оборони.

У тому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що Україні потрібно більше зброї. Він хотів би, щоб Туреччина, Німеччина та Сполучені Штати діяли більш рішуче. Особливо у плані постачання зенітної зброї, оскільки виробників таких видів озброєнь дуже небагато.

Зазначимо, що раніше ЗМІ Ізраїлю писали, що Україна отримала ізраїльські пристрої проти іранських БПЛА Shahed-136, які мають РФ. Одна з оборонних компаній передає свої антидронні пристрої через Польщу. В Ізраїлі вважають за краще заплющувати очі на угоду, попри передачу апаратів класу "передової оборонної технології".

Ще Фокус повідомляв, що американські ЗМІ писали, що Ізраїль передав Україні розвіддані про іранські дрони. За даними журналістів, представники України запитували дані ізраїльської розвідки про співпрацю Ірану та РФ у військовій сфері. Зокрема, про передачу ЗС РФ бойових дронів Shahed-136.