"Влияние России": Зеленский шокирован отсутствием военной поддержки со стороны Израиля

По словам президента Украины, он понимает, что народ Израиля поддерживает украинцев. Также ему не хочется обвинять лидеров еврейского государства, но нужно констатировать факты.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иерусалим не помогал Киеву поставками вооружения. Это просто шокировало украинского лидера. Об этом президент сказал во время интервью Ouest-France.

"Я в шокирован. Я не понимаю. Израиль ничего нам не дал, ничего, ноль", — сказал Зеленский журналистам.

Однако президент Украины сказал, что понимает, насколько специфическое у еврейского государства положение. Однако в то же самое время Израиль занимается экспортом своего оружия в другие страны. Это при том, что израильское общество поддерживает Украину и украинский народ. Все дискуссии, которые украинские дипломаты проводили израильскими лидерами не помогли.

"Можно заметить влияние России на Израиль", — сказал президент Украины.

При этом он отметил, что Израиль — это независимая страна. Зеленский предположил, что Иерусалим мог бы предоставить Киеву средства противовоздушной обороны.

В том же интервью Зеленский сказал, что Украине нужно больше оружия. Он хотел бы, чтобы Турция, Германия и Соединенные Штаты действовали более решительно. Особенно в плане поставок зенитного оружия, так как производителей таких видов вооружений очень немного.

Отметим, что ранее СМИ Израиля писали, что Украина получила израильские устройства против иранских БПЛА Shahed-136, которые есть у РФ. Одна из оборонных компаний передает свои антидронные устройства через Польшу. В Израиле предпочитают закрывать глаза на сделку, несмотря на передачу аппаратов класса "передовой оборонительной технологии".

Еще Фокус сообщал, что американские СМИ писали, что Израиль передал Украине разведданные об иранских дронах. По данным журналистов, представители Украины запрашивали данные израильской разведки о сотрудничестве Ирана и РФ в военной сфере. В частности, о передаче ВС РФ боевых дронов Shahed-136.