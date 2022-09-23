Етнічні чистки Кремля: у Зеленського відреагували на мобілізацію в Бурятії та Якутії

Мобілізованих на півночі РФ масово звозять до військкоматів. Колишня мер Якутська Сардана Авксентьєва скаржиться, що з улусів забирають усіх дієздатних чоловіків. Жінки не знають, як їм займатися полюванням і топити піч за температури -60 градусів.

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Путинський режим влаштовує в Росії етнічні чистки, відправляючи на війну в Україну мешканців національних республік. Таку думку висловив у Twitter радник голови Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк.

"Непропорційна масова примусова мобілізація в національних республіках РФ — Бурятії, Якутії — це справжні етнічні чистки місцевого населення з боку Москви", — зауважив радник.

Народи Росії, за його словами, повинні згадати національну гідність і не відправляти дітей помирати на чужій війні.

Російське агентство ТАРС пише, що призвані під час мобілізації в Якутії отримають грошову винагороду в розмірі 205 тисяч рублів.

"Усі громадяни, яких призивають під час мобілізації, прирівнюються до військовослужбовців, отримують грошове забезпечення в такому ж розмірі залежно від посади й військового звання", — обіцяє військком Республіки Саха (Якутія) Олександр Авдонін.

Мобілізація в Якутії — в армію забирають усіх дієздатних чоловіків

Про непропорційність мобілізації в регіонах РФ писала в Telegram колишня мер Якутська, депутатка Держдуми Сардана Авксентьєва.

"Якутія — 4750 осіб. Це 1,66% чоловіків. Десятки людей призивають із одного села. Чому з північних улусів збирають усіх дієздатних чоловіків? Із 300-чисельного населення 47 осіб отримали повістки про мобілізацію, з деяких сіл по 60 людей, усі без розбору отримують повістки. Я не з чуток знаю, як живеться там, -55 градусів. Якщо ще й чоловіки підуть, сім'ям доведеться непросто", — констатувала чиновниця.

У Бурятії аналогічна ситуація. Волонтерка фонду "Вільна Бурятія" на ім'я Сесег у спілкуванні з каналом "Сьогодні" припустила, що в Бурятії, Якутії, Хабаровську й на Далекому Сході почали активно набирати людей через їхню покірність.

Сесег чекала разом із мобілізованими на завантаження в мікроавтобус, усі вони нарікали та пили горілку через страх.

"Бачу ролики з Дагестану. Там люди перекривають федеральні траси, лаються, голосно кажуть, що вони не хочуть іти, а тут просто сподіваються, що пронесе, або просто мовчки збираються та йдуть", — зазначила вона.

Фокус уже розповідав про мобілізацію мешканців російської Якутії. Перший автобус уже вивіз 21 мобілізованого. У мережі також публікували кадри, як якути прибували у військкомати для участі в оголошеній мобілізації.

Під час мобілізації в Росії забирають у пункти дислокації п'яних чоловіків, вони беруть алкоголь із собою та влаштовують розбірки.