Мобілізація в РФ: на війну відправлять якутів, що живуть за 9 тисяч кілометрів від України, — соцмережі

З міста населенням у 10 тисяч осіб на підготовку до війни вирушили 114 мешканців Нюрби. Цей населений пункт від кордону з Україною поділяє 120 годин їзди.

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У соціальних мережах з'явилися повідомлення про мобілізацію на війну проти України мешканців Якутії (Республіка Саха, РФ), які мешкають за 9 тисяч кілометрів від українського кордону — це майже за 120 годин безперервної їзди на автомобілі до лінії фронту. Відповідний пост у п'ятницю, 23 вересня, опублікував користувач Twitter Павло Васильєв.

Автор посту опублікував фотографії, зроблені, за його словами, у його рідному місті Нюрба.

"Першим автобусом (на підготовку перед відправкою на війну проти України — ред.) поїхала 21 особа, всього їх буде 114 осіб. Усі молоді хлопці з сіл, з фотографій впізнаю знайомих з дитинства хлопців", — йдеться у пості.

Фото: Twitter

Станом на 1 вересня 2022 року за оцінкою Федеральної служби державної статистики РФ чисельність населення Нюрби становить 9 694 людей.

За даними сервісу Google Maps, відстань між Нюрбою та найбільш східною точкою України, Ранньою Зорею, становить приблизно 9 тисяч кілометрів.

[ + – ] Нюрба на карті

Нагадаємо, вчора, 22 вересня, у мережі з'явилися кадри, на яких показано, як мешканці Якутії прямують до військкомату для участі в оголошеній президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації.

Раніше Фокус писав про хвилю підпалів військових комісаріатів на території Росії. Невідомі кидають у призовні пункти "коктейлі Молотова", у деяких регіонах правоохоронці змушені чергувати біля установ, щоб не допустити нападів на них.