Мобилизация в РФ: на войну отправят якутов, живущих за 9 тысяч км от Украины, — соцсети

Из города населением в 10 тысяч человек на подготовку к войне отправились 114 жителей Нюрбы. Этот населенный пункт от границы с Украиной разделяет 120 часов езды.

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В социальных сетях появились сообщения о мобилизации на войну против Украины жителей Якутии (Республика Саха, РФ), которые проживают за 9 тысяч километров от украинской границы — это почти в 120 часах непрерывной езды на автомобиле до линии фронта. Соответствующий пост в пятницу, 23 сентября, опубликовал пользователь Twitter Павел Васильев.

Автор поста опубликовал фотографии, сделанные, по его словам, в его родном городе Нюрба.

"Первым автобусом (на подготовку перед отправкой на войну против Украины — ред.) уехали 21 человек, всего их будет 114 человек. Все молодые ребята из деревень, по фоткам походу узнаю знакомых с детства парней", — говорится в посте.

Фото: Twitter

По состоянию на 1 сентября 2022 по оценке Федеральной службы государственной статистики РФ численность населения Нюрбы составляет 9 694 человека.

Согласно данным сервиса Google Maps, расстояние между Нюрбой и наиболее восточной точкой Украины, Ранней Зарей, составляет примерно 9 тысяч километров.

[ + – ] Нюрба на карте

Напомним, вчера, 22 сентября, в сети появились кадры, на которых показано, как жители Якутии направляются к военкомату для участия в объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации.

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