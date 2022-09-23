Мобілізація в Росії: на війну в Україну відправляють п'яних чоловіків, вони влаштовують бійки (відео)

Майбутні солдати починають розпивати спиртні напої ще до отримання повістки, частина з них не може сісти в транспорт і доїхати до місця збору. Мобілізовані влаштовують колотнечі на вулицях, у літаках та автобусах.

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У Росії забирають у пункти дислокації нетверезих мобілізованих, нерідко вони беруть алкоголь із собою. Кадри поведінки майбутніх солдатів публікують у соцмережах.

Судячи з відео, розпивати спиртні напої чоловіки починають до отримання повістки. Далі запій триває до пункту збору, тож частина резервістів взагалі не розуміє, куди їх спрямовують.

Дехто через пияцтво не може сісти в транспорт, який доставляє їх до місць збору і просто лягає відпочивати на землю.

Часто такі розваги мобілізованих росіян призводять до конфліктів. Чоловіки влаштовують бійки на вулицях, у літаках та автобусах.

Наприклад, у Южно-Курильську п'яні мобілізовані вчинили бійку під час посадки на автобус. Дісталося і військовому, який організовував їхню посадку.

На одному з відео, яке зняли в селі Катеринославка Амурської області, командири пояснюють призовникам, що вони пробудуть на фронті до кінця війни і лише після цього повернуться додому.

"Рот закрийте і поводьтеся гідно. Іграшки закінчилися, ви всі військові, мужики. 3 дні тут — борт — 2 тижні додаткової підготовки — доукомплектування підрозділів — зарплата як контрактнику, бойові виплати, ветеран бойових дій. До кінця спецоперації, потім прибуття додому", — каже військовий.

Команда російського опозиціонера Олексій Навального повідомила, що багато людей у регіонах сильно напружені, коли їх призивають на службу.

"Хтось приходить до військкомату в алкогольному сп'янінні і ледве стоїть на ногах, хтось п'є на місці. Страшно уявити, що буде з психікою цих чоловіків після зіткнення з жахами війни, і як це позначиться на їхніх сім'ях, сусідах просто перехожих, коли вони повернуться", — наголосили опозиціонери.

Фокус раніше писав про відправку на війну жителів російської Якутії, які живуть за 9 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Усього звідти звезуть 114 людей.

Окрім цього, під мобілізацію потрапив 63-річний підполковник запасу Олександр Єрмолаєв, у якого виявили діабет та ішемію мозку.

У соцмережах публікували відео, як якути та чеченці вирушали до військкоматів для участі в мобілізації. Тим, хто вирішив воювати, обіцяють зарплату від 205 тисяч рублів на місяць.

Так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов говорив про призов в армію свого сина Олега. Можливо він поїде воювати на Донбас.