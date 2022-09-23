"Глава" Криму Аксьонов заявив, що його син мобілізований і поїде воювати на Донбас

За словами колаборанта, Аксьонов-молодший вже знаходиться на території військової частини. Пособник окупантів наголосив, що закон у Росії "один для всіх".

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Так званий голова окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що його сина Олега також призвали до армії у зв'язку з частковою мобілізацією у РФ. Про це проросійський політик повідомив сьогодні журналістам, повідомляє місцевий телеканал "Крим 24".

Помічник окупантів зазначив, що Аксьонов-молодший вже знаходиться на території військової частини.

"Сьогодні мого сина призвали. Вже вранці виїхав у підрозділ на території частини. Я пишаюся своїм сином", –– прокоментував Аксьонов.

Він також наголосив, що закон у Російській Федерації "один для всіх".

Агентство "РІА Новини Крим" уточнює, що сину Аксьонова зателефонували вчора ввечері з військкомату, після чого він прийшов до батька і сказав, що не може "залишатися осторонь".

[ + – ] Сергій Аксьонов, його дружина Олена та син Олег

У телеграм-каналі пропагандиста Володимира Соловйова з посиланням на "голову" Криму йдеться про те, що Олег Аксьонов поїде воювати на Донбас.

У статті Вікіпедії про Сергія Аксьонова зазначено, що у колаборанта двоє дітей — 28-річна донька Христина та 25-річний син Олег.

У грудні 2016 року "РІА Новини Крим" інформували, що син Аксьонова, якому на той момент було 19 років, служить у військово-космічних військах РФ в одній із військових частин окупованого Севастополя.

"У мене син в армії, все добре. Нехай проходить курс молодого бійця у збройних силах Російської Федерації. Він – дорослий, відповідальний хлопець, я поважаю його позицію. Він сам для себе прийняв рішення піти служити у збройні сили та віддати борг Батьківщині. Вважаю, кожен молодик цю частину свого життя має віддати батьківщині та збройним силам", – прокоментував тоді так званий голова Криму.

Також із ЗМІ відомо, що Олег Аксьонов займався у секції греко-римської боротьби.

Нагадаємо, в Росії мобілізували 63-річного підполковника Олександра Єрмолаєва, який хворий на діабет та ішемію мозку. Водночас у Міноборони РФ обіцяли брати на службу підполковників не старше 55 років та полковників до 60 років.

Раніше ми писали про те, що у РФ продовжують підпалювати військкомати. Росіяни кидають "коктейлі Молотова" до призовних пунктів, у зв'язку з чим правоохоронці змушені регулярно чергувати біля установ.