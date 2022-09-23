У Росії мобілізували 63-річного підполковника: чоловік хворий на діабет та ішемію мозку (фото)

Підполковника запасу Олександра Єрмолаєва вже відправили до військової частини. У Міноборони РФ обіцяли брати на службу підполковників не старше 55 років та полковників до 60 років.

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У Волгоградській області Росії мобілізували в армію 63-річного Олександра Єрмолаєва, хворого на діабет 2-го типу та ішемію мозку. Про це пише Telegram-канал Baza.

Підполковник запасу вже пройшов медкомісію та вирушив на полігон. Остання посада Єрмолаєва до виходу на пенсію — замкомандира частини з матеріально-технічного забезпечення, заступник директора заводу зі знищення хімзброї.

"Можливо, найвіковіший призовник виявився у місті Краснослобідському під Волгоградом", — наголосили журналісти.

Єрмолаєву вручив повістку 22 вересня о 6:00 ранку голова Середньоахтубінського району. Далі чоловіка відвезли до військової частини на острів Зелений, щоб він пройшов медкомісію.

Військові лікарі визнали непридатними до служби понад 9 осіб та відправили додому. Олександру Єрмолаєву із хворобами можна йти на фронт, заявив лікар.

Підполковник запасу у відеозверненні розповів, що його направили на полігон Прудбой Південного військового округу у селищі Новий Рогачик. Там мобілізованим оголосили про початок 2-тижневої армійської підготовки. Після навчання до них приїдуть задля їх подальшого розподілу.

Глава Середньоахтубінського району, який вручив повістку Олександру, сказав про "сприяння адміністрації військкомату". З його слів, військові самі вирішують, кого треба призивати.

Міноборони Росії давало роз'яснення, згідно з якими під часткову мобілізацію підпадають підполковники до 55 років і полковники до 60 років. До 65 років призивають лише найвищі військові чини — генерал-майорів, контр-адміралів і далі.

Мобілізація в Росії — армія потребує пенсіонерів

Зазначимо, що це вже не перший випадок призову до російської армії людей пенсійного віку. У Москві повістку видали 63-річному полковнику, у Волгограді — 55-річному старшому лейтенанту, а в Самарі — 60-річному сержанту, повідомив голова правозахисної організації "Агора" Павло Чиков.

"Ну що ж, 49-річні рядові та 51-річні лейтенанти. Виходить, Міноборони РФ повідомляє недостовірну інформацію про мобілізацію", — наголошує правозахисник.

Нагадаємо, що глава Чечні Рамзан Кадиров не проводитиме мобілізацію у своєму регіоні. За його оцінками, Чечня "перевиконала план" за живою силою на 254%.

Американський Інститут вивчення війни наголосив на тому, що Володимир Путін не випадково оголосив часткову мобілізацію в РФ у день обміну полоненими з Україною.

Після рішення Путіна про часткову мобілізацію в Росії прокотилася хвиля антивоєнних протестів. У Москві деякі затримані на акціях отримували повістки до військкоматів. За 1 день протестів було затримано близько 1,4 тисячі осіб.