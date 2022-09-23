Не просто так: Путін спеціально оголосив про мобілізацію в один день з обміном полоненими, – ISW

За даними американських аналітиків, Москва так хотіла зменшити значення визволення українських військових.

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Кремль спробував применшити значення масштабного обміну полоненими з Україною, провівши його того ж дня, коли оголосили часткову мобілізацію в Росії. Про це у своєму бюлетені за 22 вересня пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як уточнюють аналітики, російські націоналісти та мілітарі-блогери негативно ставляться до самого факту обміну полоненими з Україною. Крім того, російські пропагандисти свого часу широко "розрекламували" захоплення в полон бійців та лідерів полку "Азов", яких у РФ подають як нацистів. Так, російська влада хотіла відвернути увагу від звільнення українців і знизити градус роздратування серед громадськості.

А проте, російські військові блогери все одно розкритикували цей обмін. У своїх блогах вони запитують, чи не відмовилися в Москві від "денацифікації" України, яка була однією з головних цілей повномасштабного вторгнення в лютому цього року.

Інші блогери у РФ критикують російську владу за те, що вона дозволила Києву створювати власний інформаційний порядок денний в інтернет-просторі та "маніпулювати настроями в Росії".

Водночас Володимир Путін відкрито не дотримується обіцяних умов часткової мобілізації. Кремлівські квоти, найімовірніше, змусять владу на місцях мобілізувати росіян незалежно від їхнього військового статусу. Також аналітики ISW очікують на непропорційно високу мобілізацію етнічно неросійських та іммігрантських громад.

Як стало відомо, зараз повістки дають навіть учасникам протестів проти мобілізації. Моральний дух таких солдатів буде катастрофічно низький, пишуть експерти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача, щоб обговорити відповідь на оголошення мобілізації в Росії та "референдуми" на окупованих територіях. Учасники засідання розглянули ймовірний характер бойових дій ЗС РФ найближчим часом та проаналізували забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами.

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що в його регіоні мобілізація не проводитиметься. За словами глави Чечні, він вкрай незадоволений проведеним обміном полоненими, в межах якого повернули понад 200 осіб, зокрема бійців полку "Азов".