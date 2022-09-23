Не просто так: Путин специально объявил о мобилизации в один день с обменом пленными, – ISW

По данным американских аналитиков, Москва таким образом хотела преуменьшить значение освобождения украинских военных.

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Кремль попытался преуменьшить значение масштабного обмена пленными с Украиной, проведя его в тот же день, когда была объявлена частичная мобилизация в России. Об этом в своем бюллетене за 22 сентября пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Как уточняют аналитики, российские националисты и милитари-блогеры негативно относятся к самому факту обмена пленными с Украиной. Кроме того, российские пропагандисты в свое время широко "разрекламировали" захват в плен бойцов и лидеров полка "Азов", которых в РФ преподносят как нацистов. Таким образом российская власть хотела отвлечь внимание от освобождения украинцев и снизить градус раздраженности среди общественности.

Тем не менее российские военные блогеры все равно раскритиковали этот обмен. В своих блогах они спрашивают, не отказались ли в Москве от "денацификации" Украины, которая была одной из главных заявленных целей полномасштабного вторжения в феврале этого года.

Другие блогеры в РФ критикуют российскую власть за то, что она позволила Киеву создавать собственную информационную повестку в интернет-пространстве и "манипулировать настроениями в России".

В то же время, Владимир Путин открыто не придерживается обещанных условий частичной мобилизации. Кремлевские квоты, скорее всего, заставят власть на местах мобилизовать россиян вне зависимости от их военного статуса. При этом аналитики ISW ожидают непропорционально высокую мобилизацию этнически нерусских и иммигрантских общин.

Как стало известно, сейчас повестки дают даже участникам протестов против мобилизации. Нравственный дух таких солдат будет катастрофически низок, пишут эксперты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего, чтобы обсудить ответ на объявление мобилизации в России и "референдумы" на оккупированных территориях. Участники заседания рассмотрели вероятный характер боевых действий ВС РФ в ближайшее время и проанализировали обеспечение ВСУ оружием и боеприпасами.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в его регионе мобилизация проводиться не будет. По словам главы Чечни, он крайне недоволен проведенным обменом пленными, в рамках которого вернула более 200 человек, в том числе бойцов полка "Азов".