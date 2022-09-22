В России задержанным на акциях против мобилизации вручали повестки в военкоматы (фото)

Мужчин обязали прийти в военкоматы на медкомиссию, им грозили уголовными делами за отказ подписать повестку. Московские военкомы говорят, что им не поступал приказ призывать людей в армию на улицах.

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Во время антимобилизационных протестов в Москве некоторым задержанным полицейские вручали повестки в военкоматы. Об этом задержанные рассказали правозащитникам проекта "ОВД-Инфо".

Известно, что в Воронеже в отделении полиции №8 несколько задержанных митингующих получили повестки в военкомат на 23 сентября.

Задержанным в Москве мужчинам полицейские раздавали повестки в военкомат. Часть из них обязали прийти 3 октября в военкомат Раменского района Москвы на медкомиссию.

Задержанные сообщили "ОВД-Инфо", что повестки вручают в ОВД "Восточное Измайлово", "Текстильщики" и "Алтуфьево". В ОВД по району Марфино зашел человек в штатском, о заявил о вручении повесток.

К ОВД по району Проспект Вернадского приезжали сотрудники военкомата, минимум одному задержанному угрожали уголовным делом из-за отказа подписать повестку, заявили правозащитники.

Член партии "Яблоко" Кирилл Гончаров у себя в Telegram показал врученную участнику митинга повестку в ОВД по Можайскому району.

Жена задержанного во время протестов москвича Валерия рассказала, как в ОВД по району Соколиная гора ее мужу вручили повестку в военкомат. По ее словам, мужа задержали на Арбате, увезли в ОВД и выдали повестку на завтра.

"Ему лично вручал повестку комиссар. На видео они снимали, как они вручают ему повестку и говорили, что он не может не принять ее, потому что он гражданин Российской Федерации и обязан явиться завтра в комиссариат", — сказала она.

Сотрудники Тверского и Останкинского военкоматов Москвы заявили, что им не поступало приказа раздавать повестки на улицах.

Напомним, что в городах РФ начались акции протеста после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, за 1 день были задержаны почти 1,4 тысячи человек.

Российское законодательство предусматривает лишение свободы до 15 лет за призывы и участие в антивоенных акциях.

После обращения Путина россияне начали массовый выезд из страны, на границах скопились длинные очереди желающих покинуть Россию. Россияне хотят попасть в Грузию, Турцию, Армению и Финляндию.

Американские военные эксперты считают, что решение Москвы о частичной мобилизации не отразится на ходе полномасштабной войны в Украине в ближайшее время. Украинская армия сможет освободить зимой еще больше оккупированных РФ территорий.