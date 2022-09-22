Мобилизация в РФ не повлияет на ход полномасштабной войны в ближайшее время, — ISW

ВСУ смогут освободить больше территории Украины на протяжении зимы, мобилизация российских резервистов не сможет этому помешать.

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Решение Кремля о проведении частичной мобилизации в России не повлияет на ход полномасштабный войны в ближайшие месяцы, Вооруженные силы Украины все еще смогут освободить больше территории на протяжении зимы. Об этом сообщают аналитики Центра изучения войны (ISW) в четверг, 22 сентября.

По данным экспертов, частичная мобилизация позволит РФ поддерживать текущий уровень численности украинских войск в 2023 году и компенсировать потери, однако в какой мере это получится сделать пока неизвестно.

"Частичная мобилизация России, таким образом, не лишит Украину возможности освободить больше своей оккупированной территории зимой и в течение всей зимы", — говорится в отчете.

При этом аналитики подчеркнули, что на данный момент неизвестно, какую часть российского резерва Кремль уже перебросил для участия в полномасштабной войне — в июне 2022 года Киев сообщили, что российские войска направили 80 тысяч человек из мобилизованного резерва для участия в боевых действиях. Таким образом можно предположить, что РФ призвала наиболее боеспособные резервы, а нынешняя мобилизация начнется с привлечения менее подготовленного личного состава.

Также аналитики указали на противоречия в информации, которую распространяют российские власти относительно сроков подготовки резервистов перед отправкой на фронт. Так, глава комитета Совета федерации по вопросам обороны указал, что подготовка займет более месяца, в то время как военкомат в Курской области объявил о немедленной переброске резервистов моложе 30-ти лет на поле боя, говорится в публикации.

Напомним, вчера мы сообщали, что на фоне начавшейся вчера частичной мобилизации на российских границах образовались длинные очереди из граждан РФ, желающих покинуть свою страну.

Также Фокус писал о массовых задержаниях на акциях протеста против мобилизации в городах России.