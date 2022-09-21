"Я — ветеран": в России на митингах задерживают даже сторонников мобилизации (видео)

Немногочисленные акции протеста проходят в разных российских городах, полиция не церемонится с их участниками и не получает отпора.

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В российских городах начались акции протеста против объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации. Телеграм-каналы пишут о том, что протестные митинги проходят, в частности, в Архангельске, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Красноярске, Москве, Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Уфе.

Однако антивоенные протесты немногочисленны: противников мобилизации меньше, чем сотрудников полиции, которых вывели на улицы городов. К примеру, в Петербурге к Исаакиевскому собору протестовать вышло всего около 50 человек.

[ + – ] На акциях протеста, как правило, полицейских больше, чем митингующих

В Москве на протестную акцию, проходящую на Арбате, пришла не только молодежь, но матери парней призывного возраста. Они недоумевают, почему Россию нужно защищать на территории Украины и говорят, что нуждаются в настоящей защите, которую им могут обеспечить лишь живые сыновья.

На акциях проходят массовые задержания

Из всех городов, где проходят митинги, поступают сообщения о задержаниях их участников. Сопротивления митингующие не оказывают.

Причем полицейские заламывают не только тех, кто скандирует лозунги "Нет войне" и "Путина — в окопы", но и людей, поддерживающих решение российского диктатора.

По соцсетям расходится видео задержания сторонника мобилизации, который, позируя перед камерой, говорит о том, что россияне — "не лохи и не черти" и все поедут "защищать Россию". На уточняющий вопрос, поддерживает ли он мобилизацию, герой ролика ответил утвердительно, однако после этого его скрутили полицейские. Он кричал: "Я — ветеран", но это ему не помогло.

Как россияне восприняли мобилизацию?

После объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации, россияне раскупили все авиабилеты из Москвы в Стамбул и Ереван на 21 сентября буквально в течение нескольких минут после окончания его выступления.

Днем на границе с Финляндией выстроилась длинная очередь желающих покинуть Россию.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что мобилизовать намерены 300 тыс. человек из числа отслуживших, особенно с опытом боевых действий и тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности.