"Я — ветеран": у Росії на мітингах затримують навіть прихильників мобілізації (відео)

Нечисленні акції протесту відбуваються у різних російських містах, поліція не церемониться з їхніми учасниками та не отримує відсічі.

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У російських містах розпочалися акції протесту проти оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації. Телеграм-канали пишуть про те, що протестні мітинги проходять, зокрема, в Архангельську, Єкатеринбурзі, Іжевську, Іркутську, Красноярську, Москві, Новосибірську, Пермі, Санкт-Петербурзі, Уфі.

Проте антивоєнні протести нечисленні: супротивників мобілізації менше, ніж співробітників поліції, яких вивели на вулиці міст. Наприклад, у Петербурзі до Ісаакіївського собору протестувати вийшло лише близько 50 людей.

[ + – ] На акціях протесту, як правило, поліцейських більше, ніж мітингувальників

У Москві на протестну акцію, що проходить на Арбаті, прийшла не лише молодь, а й матері хлопців призовного віку. Вони дивуються, чому Росію потрібно захищати на території України і кажуть, що потребують справжнього захисту, який їм можуть забезпечити лише живі сини.

На акціях відбуваються масові затримання

З усіх міст, де відбуваються мітинги, надходять повідомлення про затримання їхніх учасників. Опір мітингувальники не чинять.

Причому поліцейські заламують не лише тих, хто скандує гасла "Немає війні" та "Путіна — в окопи", а й людей, які підтримують рішення російського диктатора.

Соцмережами розходиться відео затримання прихильника мобілізації, який, позуючи перед камерою, говорить про те, що росіяни — "не лохи і не чорти" і всі поїдуть "захищати Росію". На уточнювальне запитання, чи він підтримує мобілізацію, герой ролика відповів ствердно, проте після цього його скрутили поліцейські. Він кричав: "Я ветеран", але це йому не допомогло.

Як росіяни сприйняли мобілізацію?

Після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним мобілізації, росіяни розкупили всі авіаквитки з Москви до Стамбула та Єревану на 21 вересня буквально протягом декількох хвилин після закінчення його виступу.

Вдень на кордоні з Фінляндією вишикувалася довга черга охочих залишити Росію.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про те, що мобілізувати мають намір 300 тис. осіб з-поміж тих, хто відслужив, особливо з досвідом бойових дій і тих, хто має потрібні військово-облікові спеціальності.