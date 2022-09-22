Мобілізація в РФ не вплине на перебіг повномасштабної війни найближчим часом, — ISW

ЗСУ зможуть звільнити більше території України протягом зими, мобілізація російських резервістів не зможе перешкодити цьому.

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Рішення Кремля про проведення часткової мобілізації в Росії не вплине на перебіг повномасштабної війни найближчими місяцями, Збройні сили України все ще зможуть звільнити більше території протягом зими. Про це повідомляють аналітики Центру вивчення війни (ISW) у четвер, 22 вересня.

За даними експертів, часткова мобілізація дозволить РФ підтримувати поточний рівень чисельності українських військ у 2023 році та компенсувати втрати, проте якою мірою це вдасться зробити, поки що невідомо.

"Часткова мобілізація Росії, таким чином, не позбавить Україну можливості звільнити більше своєї окупованої території взимку та протягом усієї зими", — йдеться у звіті.

При цьому аналітики наголосили, що наразі невідомо, яку частину російського резерву Кремль уже перекинув для участі у повномасштабній війні — у червні 2022 року Київ повідомили, що російські війська направили 80 тисяч людей із мобілізованого резерву для участі у бойових діях. Таким чином, можна припустити, що РФ призвала найбільш боєздатні резерви, а нинішня мобілізація почнеться із залучення менш підготовленого особового складу.

Також аналітики вказали на суперечності в інформації, яку розповсюджує російська влада щодо термінів підготовки резервістів перед відправкою на фронт. Так, голова комітету Ради федерації з питань оборони зазначив, що підготовка займе більше місяця, тоді як військкомат у Курській області оголосив про негайне перекидання резервістів молодших 30 років на поле бою, йдеться в публікації.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що на тлі часткової мобілізації, що почалася вчора на російських кордонах, утворилися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну.

Також Фокус писав про масові затримання на акціях протесту проти мобілізації у містах Росії.