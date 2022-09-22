"Перевыполнили план": Кадыров заявил, что в Чечне мобилизации не будет

По словам главы Чечни, он крайне недоволен проведенным обменом пленными, в рамках которого вернула более 200 человек, в том числе бойцов полка "Азов".

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в его регионе мобилизация проводиться не будет. Об этом он заявил на совещании с оперативным штабом по проведению так называемой "спецоперации", о чем пишет Радио Свобода.

По его словам, за время войны в Украине Чечня и так "перевыполнила план" по живой силе. Он заявил, что в боевых действиях приняли участие примерно 20 тысяч человек. Это позволило республике перевыполнить план на 254 %. Подробности Кадыров не озвучил.

Также он прокомментировал протесты, которые прошли в городе Грозный. Так, около 40 женщин попытались провести антивоенными митинг, а потому, по словам Кадырова, их родственников уже мобилизовали. Он пригрозил, что те, кто будут устраивать митинги против мобилизации обязательно отправятся на передовую.

[ + – ] Кадыров о мобилизации в Чечне.

Ранее Кадыров у себя в Telegram написал, что крайне недоволен прошедшим обменом военнопленными.

"Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно", — написал Кадыров.

Он заявил, что менять бойцов полка "Азов" нельзя, так как это якобы "фашисты", которых российские войска "загоняли на Азовсталь и выкуривали из подвалов", жертвуя жизнями.

Однако в конце сообщения заявил, что это его личное мнение, а любые приказы верховного главнокомандующего (Владимира Путина) надо выполнять.

Ранее Фокус сообщал, что генерал США Бен Ходжес заявил, что Путин напоминает Гитлера в последние дни фашистской Германии. По мнению американского генерала, мобилизация в России вряд ли что-то существенно изменит, а ядерное оружие наиболее эффективно до его применения.

Еще напомним, что мобилизация в РФ открывает окно возможностей для ВСУ. Понадобятся месяцы, чтобы путинская "частичная мобилизация" возымела эффект. Если новобранцев отправить на войну раньше времени, это чревато очередными потерями для ВС РФ.

Также сообщалось, что мобилизация в РФ не повлияет на ход полномасштабной войны в ближайшее время. ВСУ смогут освободить больше территории Украины на протяжении зимы, мобилизация российских резервистов не сможет этому помешать.