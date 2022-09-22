Путин напоминает Гитлера в последние дни фашистской Германии, — генерал США Бен Ходжес

По мнению американского генерала, мобилизация в России вряд ли что-то существенно изменит, а ядерное оружие наиболее эффективно до его применения.

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Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью Bild поделился своим мнением о новых угрозах президента РФ Владимира Путина, связанных с мобилизацией и применением ядерного оружия.

Ходжес отметил, что объявление о частичной мобилизации не окажет большого влияния на ход событий на фронте, при этом ему не хватает ясности.

"Президент Путин оправдывает это тем, что НАТО и Запад нападают на Россию и пытаются расчленить Российскую Федерацию. Если да, то почему он приказывает только частичную мобилизацию, а не общую мобилизацию? Это не имеет смысла", — подчеркнул генерал.

По его словам, без мощной артиллерийской поддержки мобилизованные обречены стать пушечным мясом, сидящим зимой в холодных окопах, пока ВСУ продолжают наступление. А артиллерия оккупантов становится все менее эффективной, так как украинцы постоянно разрушают логистическую систему россиян, не позволяя оперативно снабжать орудия боеприпасами.

Угрозу применения ядерного оружия Бен Ходжес не считает пустой, однако он уверен, что такое оружие приносит наибольшую пользу лишь до момента его использования,пока служит сдерживающим фактором. При этом Путин не может не понимать, что в случае ядерного удара США придется "полностью ввязаться в эту войну" и в Пентагоне уже подготовлены варианты ответа.

"Да и вообще: российские генералы тоже знают, что после Путина будет будущее! Они все не хотят мчаться с обрыва, — уверен Ходжес. — Нынешнее поведение Путина напоминает мне Гитлера, который готовил молодых людей и стариков для Вермахта в последние дни Третьего рейха. Ирония судьбы: Путин делает то, что делали нацисты".

Напомним, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В Минобороны заявили, что в войска намерены призвать 300 тыс. человек, прежде всего, оккупанты нуждаются в людях, обладающих боевым опытом. Сразу после этого российские военкоматы начали активно выписывать повестки военнообязанным. В некоторых регионах сотрудники Росгвардии и военной полиции студентов вузов забирают прямо с пар, а также пытаются мобилизовать мужчин, которые не подлежат призыву.

При этом в Совете Федерации не скрывают, что ВС РФ очень нуждаются в резервистах. Чтобы справиться с дефицитом, сенаторы даже предлагают мобилизовывать тех, кто не служил в армии из-за проблем со здоровьем.