Путін нагадує Гітлера в останні дні фашистської Німеччини, — генерал США Бен Годжес

На думку американського генерала, мобілізація в Росії навряд чи щось істотно змінить, а ядерна зброя найефективніша до її застосування.

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Колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в інтерв'ю Bild поділився своєю думкою про нові погрози президента РФ Володимира Путіна, пов'язані з мобілізацією та застосуванням ядерної зброї.

Годжес зазначив, що оголошення про часткову мобілізацію не вплине на перебіг подій на фронті, однак йому не вистачає ясності.

"Президент Путін виправдовує це тим, що НАТО і Захід нападають на Росію і намагаються розчленувати Російську Федерацію. Якщо так, то чому він наказує лише часткову мобілізацію, а не загальну мобілізацію? Це не має сенсу", — наголосив генерал.

За його словами, без потужної артилерійської підтримки мобілізовані приречені стати гарматним м'ясом, яке взимку сидить у холодних окопах, поки ЗСУ продовжують наступ. А артилерія окупантів стає дедалі менш ефективною, оскільки українці постійно руйнують логістичну систему росіян, не дозволяючи оперативно постачати знаряддя боєприпасами.

Загрозу застосування ядерної зброї Бен Годжес не вважає порожньою, проте він упевнений, що така зброя приносить найбільшу користь лише до моменту її використання, поки є фактором для стримування. Водночас Путін не може не розуміти, що у разі ядерного удару США доведеться "цілком вплутатися в цю війну" і в Пентагоні вже підготовлені варіанти відповіді.

"Та й взагалі: російські генерали теж знають, що після Путіна буде майбутнє! Вони всі не хочуть мчати з урвища, — упевнений Годжес. — Нинішня поведінка Путіна нагадує мені Гітлера, який готував молодих людей та старих людей для Вермахту в останні дні Третього рейху. Іронія долі: Путін робить те, що робили нацисти".

Нагадаємо, Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію 21 вересня. У Міноборони заявили, що у війська мають намір призвати 300 тис. осіб, насамперед окупанти потребують людей, які мають бойовий досвід. Відразу після цього російські військкомати почали активно виписувати повістки військовозобов'язаним. У деяких регіонах співробітники Росгвардії та військової поліції забирають студентів вишів прямо з пар, а також намагаються мобілізувати чоловіків, які не підлягають призову.

Водночас у Раді Федерації не приховують, що ЗС РФ дуже потребують резервістів. Щоб упоратися з дефіцитом, сенатори навіть пропонують мобілізувати тих, хто не служив в армії через проблеми зі здоров'ям.