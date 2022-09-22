Плоскостопість і сколіоз — не завада: у Росії хочуть брати в армію чоловіків із "білим квитком"

У Раді Федерації вважають, що призов раніше непридатних до служби дозволить сформувати резерв для російських збройних сил.

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Так звана "сенаторка від Криму" в Раді Федерації РФ Ольга Ковітіді запропонувала скоротити список захворювань, із якими не беруть на військову службу.

"Необхідно оновити критерії придатності до військової служби, виключити захворювання, у разі яких призовник визнається непридатним до служби, — сказала вона. — Низку захворювань цілком можна визнати такими, що не перешкоджають призову".

На думку колаборантки, забирати в армію можна, наприклад, чоловіків, які страждають на плоскостопість або сколіоз певних ступенів. Необхідність цих заходів вона пояснює тим, що РФ потрібна як "добровольча професійна армія", так і резерв.

Як росіяни сприйняли мобілізацію?

Зазначимо, що бажання російської влади якнайшвидше мобілізувати тисячі росіян для продовження війни з Україною викликає все більше невдоволення серед населення Росії.

21 вересня після того, як президент РФ Володимир Путін підписав указ про мобілізацію, в багатьох містах країни пройшли антивоєнні акції протесту. Ініціатором мітингів став молодіжний рух "Весна": під гаслом "ні могилізації" активісти закликали до опору путінському режиму, який розв'язав війну. На їхню думку, росіяни не мають причин помирати в Україні за палац Путіна.

Протестні виступи продовжились і сьогодні. У Дагестані — одному з лідерів серед російських регіонів, жителі якого отримали найбільше похоронок — місцеві жителі перекрили федеральну трасу.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що оголошення мобілізації в Росії спричинене величезними втратами російської армії. За його оцінками, з лютого окупанти втратили до 150 тис. людей убитими та пораненими. Арестович упевнений, що росіянам потрібно виходити на масові протести, бо тільки це може їх урятувати від відправлення на війну: бунтарям ніхто не дасть зброю в руки.