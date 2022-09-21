Втрати зашкалюють: у Зеленського пояснили, чому Москва проводить часткову мобілізацію

На думку Михайла Подоляка, оголошення часткової мобілізації на 210 день повномасштабної війни з Україною показує, як у Росії "все йде за планом". Його колега Олексій Арестович оцінив втрати армії РФ приблизно в 150 тисяч убитими та пораненими.

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Оголошення президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації в Росії на 210-й день повномасштабної війни проти України показує, як у Москви "все йде за планом". Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Йшов 210-й день "триденної війни". Росіяни, які вимагали знищити Україну, нарешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та спецзагони для "опущених" у ПВК (приватна військова компанія). Все ще йде за планом, чи не так? У життя прекрасне почуття гумору", — відреагував радник.

Його колега Олексій Арестович зазначив, що російське командування оголосило часткову мобілізацію через відсутність потенціалу для створення нових з'єднань.

"Резервісти підуть на поповнення вже наявних. Це говорить про дві речі: втрати російської армії не просто величезні та зашкалюють, точно понад 100 тисяч убитими і пораненими, швидше — під 150. Подвійний комплект набирається тому, що наступні 150 вони вже списали подумки", — заявив Арестович.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію — армію поповнять військовими в запасі, які мають бойовий досвід.

Через кілька хвилин після завершення виступу Путіна росіяни почали скуповувати прямі авіаквитки з Москви до турецького Стамбула та вірменського Єревана. Російський закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" обмежує в'їзд із країни росіян, які стоять на військовому обліку.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу уточнив, що наразі в Росії збираються мобілізувати 300 тисяч осіб із резервістів. Загальний ресурс армії РФ — майже 25 мільйонів.