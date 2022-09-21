Потери зашкаливают: у Зеленского объяснили, почему Москва проводит частичную мобилизацию

По мнению Михаила Подоляка, объявление частичной мобилизации на 210-й день полномасштабной войны с Украиной показывает, как у России "все идет по плану". Его коллега Алексей Арестович оценил потери армии РФ примерно в 150 тысяч убитыми и ранеными.

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Объявление президентом России Владмиром Путиным частичной мобилизации в России на 210-й день полномасштабной войны против Украины показывает, как у Москвы "все идет по плану". Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Шел 210-й день "трехдневной войны". Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и спецотряды для "опущенных" в ЧВК (частная военная компания). Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора", — отреагировал советник.

Его коллега Алексей Арестович отметил, что российское командование объявило частичную мобилизацию из-за отсутствия потенциала для создания новых соединений.

"Резервисты пойдут на пополнение уже существующих. Это говорит о двух вещах: потери российской армии не просто огромные, зашкаливающие, точно свыше 100 тысяч убитыми и ранеными, скорее — под 150. Двойной комплект набирается потому, что следующие 150 они уже мысленно списали", — заявил Арестович.

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию — армию пополнят военными в запасе и имеющими боевой опыт.

Спустя несколько минут после завершения выступления Путина, россияне начали скупать прямые авиабилеты из Москвы в турецкий Стамбул и армянский Ереван. Российский закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ограничивает въезд из страны россиян, стоящих на воинском учете.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что на данный момент в России собираются мобилизовать 300 тысяч человек из числа резервистов. Общий ресурс армии РФ — почти 25 миллионов.