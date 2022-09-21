"Ні могилізації": у Росії оголосили акцію протесту проти часткової мобілізації

Активісти впевнені, що влада збирається кинути тисячі російських чоловіків у м'ясорубку війни. Усі вони вмиратимуть за палаци Володимира Путіна, а чиновники залишаться на місцях живими та здоровими.

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Молодіжний рух "Весна" закликав до всеросійської акції протесту проти часткової мобілізації, яку оголосив президент РФ Володимир Путін 21 вересня. Про це йдеться в повідомленні організації в Telegram.

"Тисячі російських чоловіків — наших батьків, братів і чоловіків — будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері й діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?" — запитують активісти.

Громадянам країни пропонують збиратися сьогодні о 19:00 у центрах своїх міст. Де відбуватимуться акції протесту в Москві та Петербурзі, організатори обіцяють повідомити пізніше.

"Тепер війна по-справжньому прийде в кожний будинок і кожну сім'ю. Раніше влада говорила, що воюють тільки "професіонали" — і що вони переможуть. З'ясувалося, що не перемагають, — і на фронт почали набирати в'язнів. А тепер оголошено мобілізацію", — відзначив рух.

За їхніми оцінками, становище на фронті вкрай важке, і війна, розв'язана російською владою, прийшла до будинків простих росіян. Депутати та чиновники при цьому залишаться на місцях живими та здоровими.

"(Ми) повинні гинути, щоб виправити помилки путінського режиму, який призвів Росію до жахливої бійні, ізоляції та злиднів... Ми вважаємо, що це їх (представників влади) потрібно мобілізувати й відправити в Україну — нехай самі гинуть за свої хворі фантазії, а не відправляють на смерть звичайних хлопців", — наголошують автори оголошення.

Активісти впевнені, що рішення про часткову мобілізацію може стати кінцем для путінської влади.

Фокус раніше писав, що президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що в армію призвуть 300 тисяч осіб із числа резервістів.

Відповідно до законодавства Росії, можна говорити про 3 хвилі мобілізації. У першу потраплять солдати, сержанти, прапорщики та мічмани до 35 років, офіцери до 45-60 років, які пройшли строкову службу та мають бойовий досвід.

Росіяни відреагували на виступ Путіна по-своєму — почали скуповувати квитки до Туреччини, Грузії та Вірменії.

В Офісі президента України вважають, що президент Росії оголосив часткову мобілізацію через великі втрати на фронті — близько 150 тисяч убитих і поранених.