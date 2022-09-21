"Нет могилизации": в России объявили акцию протеста против частичной мобилизации

Активисты уверены, что власти собираются кинуть тысячи российских мужчин в мясорубку войны. Все они будут умирать за дворцы Владимира Путина, а чиновники останутся на местах живыми и здоровыми.

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Молодежное движение "Весна" призвало к всероссийской акции протеста против частичной мобилизации, которую объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. Об этом говорится в сообщении организации в Telegram.

"Тысячи российских мужчин — наших отцов, братьев и мужей — будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?" — задаются вопросами активисты.

Гражданам страны предлагают собираться сегодня в 19:00 в центре своих городов. Где будут проходить акции протеста в Москве и Петербурге, организаторы обещают сообщить позже.

"Теперь война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью. Раньше власти говорили, что воюют только "профессионалы" — и что они победят. Выяснилось, что не побеждают — и на фронт стали набирать заключенных. А теперь объявлена мобилизация", — отметило движение.

По их оценкам, положение на фронте крайне тяжелое и война, развязанная российской властью, пришла в дома простых россиян. Депутаты и чиновники при этом останутся на местах живыми и здоровыми.

"(Мы) должны гибнуть, чтобы исправить ошибки путинского режима, который ввергнул Россию в чудовищную бойню, изоляцию и нищету… Мы считаем, что это их (представителей власти) нужно мобилизовать и отправить в Украину — пусть сами гибнут за свои больные фантазии, а не отправляют на смерть обычных парней", — подчеркивают авторы объявления.

Активисты уверены, что решение о частичной мобилизации может стать концом для путинской власти.

Фокус ранее писал, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 тысяч человек из числа резервистов.

В соответствии с законодательством России, можно говорить о 3 волнах мобилизации. В первую попадут солдаты, сержанты, прапорщики и мичманы до 35 лет, офицеры до 45-60 лет, прошедшие срочную службу и имеющие боевой опыт.

Россияне отреагировали на выступление Путина по-своему — начали скупать билеты в Турцию, Грузию и Армению.

В Офисе президента Украины считают, что президент России объявил частичную мобилизацию из-за больших потерь на фронте — порядка 150 тысяч убитых и раненых.