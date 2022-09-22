Плоскостопие и сколиоз — не помеха: в России хотят брать в армию мужчин с "белым билетом"

В Совете Федерации считают, что призыв ранее негодных к службе позволит сформировать резерв для российских вооруженных сил.

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Так называемая "сенатор от Крыма" в Совете Федерации РФ Ольга Ковитиди предложила сократить список заболеваний, с которыми не берут на воинскую службу.

"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе, — сказала она. — Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву".

По мнению коллаборантки, забирать в армию можно. например, мужчин, страдающих плоскостопием или сколиозом определенных степеней. Необходимость этих мер она поясняет тем, что РФ нужна не только "добровольческая профессиональная армия", но и резерв.

Как россияне восприняли мобилизацию?

Отметим, что желание российских властей как можно быстрее мобилизовать тысячи россиян для продолжения войны с Украиной вызывает все больше недовольства среди населения России.

21 сентября после того как президент РФ Владимир Путин подписал указ о мобилизации, во многих городах страны прошли антивоенные акции протеста. Инициатором митингов стало молодежное движение "Весна": под лозунгом "нет могилизации" активисты призвали к сопротивлению путинскому режиму, развязавшему войну. По их мнению, у россиян нет причин умирать в Украине за дворец Путина.

Протестные выступления продолжились и сегодня. В Дагестане — одном из лидеров среди российских регионов, жители которого получили больше всего похоронок — местные жители перекрыли федеральную трассу.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что объявление мобилизации в России вызвано огромными потерями российской армии. По его оценкам, с февраля оккупанты потеряли до 150 тыс. человек убитыми и ранеными. Арестович уверен, что россиянам нужно выходить на массовые протесты, так как только это может их спасти от отправки на войну: бунтарям никто не даст в руки оружие.