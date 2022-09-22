"Перевиконано план": Кадиров заявив, що в Чечні мобілізації не буде

За словами глави Чечні, він вкрай незадоволений проведеним обміном полоненими, в рамках якого повернули понад 200 осіб, у тому числі бійців полку "Азов".

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Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що в його регіоні мобілізація не проводитиметься. Про це він заявив на нараді з оперативним штабом із проведення так званої "спецоперації", про що пише Радіо Свобода.

За його словами, за час війни в Україні Чечня і так "перевиконала план" по живій силі. Він заявив, що у бойових діях взяли участь приблизно 20 тисяч людей. Це дозволило республіці перевиконати план на 254%. Подробиці Кадиров не озвучив.

Також він прокоментував протести, які відбулися у місті Грозному. Так, близько 40 жінок спробували провести антивоєнний мітинг, а тому, за словами Кадирова, їхніх родичів уже мобілізували. Він пригрозив, що ті, хто влаштовуватиме мітинги проти мобілізації, обов'язково вирушать на передову.

[ + – ] Кадиров про мобілізацію в Чечні.

Раніше Кадиров у себе в Telegram написав, що вкрай незадоволений обміном військовополоненими.

"Ми виконали обмін на українських умовах. Це неправильно", — написав Кадиров.

Він заявив, що міняти бійців полку "Азов" не можна, оскільки це нібито "фашисти", яких російські війська "заганяли на Азовсталь і викурювали з підвалів", жертвуючи життям.

Однак наприкінці повідомлення заявив, що це його особиста думка, а будь-які накази верховного головнокомандувача (Володимира Путіна) треба виконувати.

Раніше Фокус повідомляв, що генерал США Бен Ходжес заявив, що Путін нагадує Гітлера останніми днями фашистської Німеччини. На думку американського генерала, мобілізація в Росії навряд чи щось істотно змінить, а ядерна зброя найефективніше до її застосування.

Ще нагадаємо, що мобілізація у РФ відкриває вікно можливостей для ЗСУ. Знадобляться місяці, щоб путінська "часткова мобілізація" мала ефект. Якщо новобранців відправити на війну раніше часу, це може призвести до чергових втрат для ЗС РФ.

Також повідомлялося, що мобілізація у РФ не вплине на перебіг повномасштабної війни найближчим часом. ЗСУ зможуть звільнити більше території України протягом зими, мобілізація російських резервістів не зможе перешкодити цьому.