Мобілізація у РФ відкриває вікно можливостей для ЗСУ, — The Economist

Знадобляться місяці, щоб путінська "часткова мобілізація" мала ефект. Якщо новобранців відправити на війну раніше часу, це може призвести до чергових втрат для ЗС РФ.

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Час не є союзником Путіна. Резервістів, яких планують мобілізувати в першу чергу, не потрібно навчати стрільби, але все ж таки певна підготовка знадобиться, щоб навчити користуватися новими озброєннями та пристосуватися до нових умов. Про це повідомляє The Economist.

Якщо новобранців відправлять на війну передчасно, це найімовірніше обернеться новими втратами для російських військ. Мобілізованих можуть включити до наявних підрозділів — замінити ними загиблих. Так російським військам простіше утримуватиме захоплені позиції, але не вестиме наступ.

Для масштабних атак їм не вистачає зброї, частково через те, що багато російських солдатів залишали свої танки та інші озброєння, коли тікали від контрнаступу ЗСУ.

Пройдуть місяці, поки путінська "часткова мобілізація" матиме відчутний ефект, що відкриває для України вікно можливостей.

ЗСУ можуть зміцнити позиції

Західним союзникам слід прискорити постачання озброєнь, зокрема й далекобійних ракет. Україна не може застосовувати найкращу натовську зброю по російській території, але таке правило не поширюється на території, які Росія збирається анексувати.

[ + – ] Боєць ЗСУ у Херсонській області

Автори публікації також радять країнам Заходу навчити більше українських солдатів. В Україні безліч мотивованих потенційних захисників, але поки тільки Великобританія проводить масову підготовку бійців ЗСУ. Інші країни НАТО повинні також зробити свій внесок і дотримуватися принципу поділу праці: одна союзна країна — навчає ВПС, інша — артилерію тощо.

Чим більше Україна поверне територій до приходу російського підкріплення, тим сильнішими будуть позиції ЗСУ.

Путін намагається демонструвати свою силу, але його влада слабшає, і росіяни це починають розуміти. Україні варто скористатися наданою можливістю на полі бою. Мир настане тоді, коли російські громадяни зрозуміють, що містер Путін просто не в змозі перемогти.

Раніше Фокус повідомляв, що незабаром весь Чорноморський флот буде в досяжності ракет ЗСУ. З наближенням українського контрнаступу до Криму артилерія за допомогою HIMARS зможе завдавати ударів по базах в окупованому Севастополі. І весь російський флот, який зараз ховається за півостровом, буде у невигідній позиції для оборони.