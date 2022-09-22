Мобилизация в РФ открывает окно возможностей для ВСУ, — The Economist

Понадобятся месяцы, чтобы путинская "частичная мобилизация" возымела эффект. Если новобранцев отправить на войну раньше времени, это чревато очередными потерями для ВС РФ.

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Время не союзник Путина. Резервистов, которых планируют мобилизовать в первую очередь, не нужно обучать стрельбе, но все же определенная подготовка понадобится, чтобы научить пользоваться новыми вооружениями и приспособиться к новым условиям. Об этом сообщает The Economist.

Если новобранцев отправят на войну преждевременно, это, скорее всего, обернется новыми потерями для российских войск. Мобилизованных могут включить в существующие подразделения — заменить ими погибших. Так российским войскам будет проще удерживать захваченные позиции, но не вести наступление.

Для масштабных атак им не хватает оружия, отчасти из-за того, что многие российские солдаты оставляли свои танки и прочие вооружения, когда бежали от контрнаступления ВСУ.

Пройдут месяцы, пока путинская "частичная мобилизация" возымеет ощутимый эффект, что открывает для Украины окно возможностей.

ВСУ могут укрепить позиции

Западным союзникам следует ускорить поставки вооружений, в том числе и дальнобойных ракет. Украина не может применять лучшее натовское оружие по российской территории, но такое правило не распространяется на территории, которые Россия собирается аннексировать.

[ + – ] Боец ВСУ в Херсонской области.

Авторы публикации также советуют странам Запада обучить большее количество украинских солдат. В Украине множество мотивированных потенциальных защитников, но пока только Великобритания проводит массовую подготовку бойцов ВСУ. Другие страны НАТО должны тоже внести свой вклад и следовать принципу разделения труда: одна союзная страна — обучает ВВС, другая — артиллерию, и т.д.

Чем больше Украина вернет территорий, до прихода российского подкрепления, тем сильнее будут позиции ВСУ.

Путин пытается демонстрировать свою силу, но его власть слабеет, и россияне начинают это понимать. Украине стоит воспользоваться предоставленной возможностью на поле боя. Мир же наступит тогда, когда российские граждане поймут, что мистер Путин просто не в состоянии победить.

Ранее Фокус сообщал, что в скором времени весь Черноморский флот будет в досягаемости ракет ВСУ. По мере приближения украинского контрнаступления к Крыму артиллерия с помощью HIMARS сможет наносить удары по базам в оккупированном Севастополе. И весь российский флот, который сейчас прячется за полуостровом, будет в невыгодной позиции для обороны.