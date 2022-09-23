В России мобилизовали 63-летнего подполковника: мужчина болен диабетом и ишемией мозга (фото)

Подполковника запаса Александра Ермолаева уже отправили в воинскую часть. В Минобороны РФ обещали брать на службу подполковников не старше 55 лет и полковников до 60 лет.

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В Волгоградской области России мобилизовали в армию 63-летнего Александра Ермолаева, больного диабетом 2-го типа и ишемией мозга. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Подполковник запаса уже прошел медкомиссию и отправился на полигон. Последняя должность Ермолаева до ухода на пенсию — замкомандира части по материально-техническому обеспечению, замдиректора завода по уничтожению химоружия.

"Возможно, самый возрастной призывник обнаружился в городе Краснослободске под Волгоградом", — подчеркнули журналисты.

Ермолаеву вручил повестку 22 сентября в 6:00 утра глава Среднеахтубинского района. Далее мужчину увезли в воинскую часть на остров Зеленый, чтобы он прошел медкомиссию.

Военные врачи признали негодными к службе более 9 человек и отправили домой. Александру Ермолаеву с болезнями можно идти на фронт, заявил врач.

Подполковник запаса в видеообращении рассказал, что его направили на полигон Прудбой Южного военного округа в поселке Новый Рогачик. Там мобилизованным объявили о начале 2-недельной армейской подготовки. После обучения к ним приедут для дальнейшего распределения.

Глава Среднеахтубинского района, вручивший повестку Александру, сказал о "содействии администрации военкомату". По его словам, военные сами решают, кого надо призывать.

Минобороны России давало разъяснения, согласно которым под частичную мобилизацию попадают подполковники до 55 лет и полковники до 60 лет. До 65 лет призывают лишь высшие военные чины — генерал-майоров, контр-адмиралов и далее.

Мобилизация в России — армия нуждается в пенсионерах

Отметим, что это уже не первый случай призыва в российскюу армию людей пенсионного возраста. В Москве повестку выдали 63-летнему полковник,у, в Волгограде — 55-летнему старшему лейтенанту, а в Самаре — 60-летнему сержанту, сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"Ну что ж, 49-летние рядовые и 51-летние лейтенанты. Выходит, Минобороны РФ сообщает недостоверную информацию о мобилизации", — подчеркивает правозащитник.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров не будет проводить мобилизацию в своем регионе. По его оценкам, Чечня "перевыполнила план" по живой силе на 254%.

Американский Институт изучения войны акцентировал внимание на том, что Владимир Путин не случайно объявил частичную мобилизацию в РФ в день обмена пленными с Украиной.

После решения Путина о частичной мобилизации, в России прокатилась волна антивоенных протестов. В Москве некоторые задержанные на акциях получали повестки в военкоматы. За 1 день протестов было задержано около 1,4 тысячи человек.