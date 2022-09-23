"Глава" Крыма Аксенов заявил, что его сын мобилизован и поедет воевать на Донбасс

По словам коллаборанта, Аксенов-младший уже находится на территории воинской части. Пособник оккупантов подчеркнул, что закон в России "один для всех".

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Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сын Олег также был призван в армию в связи с частичной мобилизацией в РФ. Об этом пророссийский политик сообщил сегодня журналистам, передает местный телеканал "Крым 24".

Пособник оккупантов отметил, что Аксенов-младший уже находится на территории воинской части.

"Сегодня мой сын был призван. Уже утром выехал в подразделение на территории части. Я горжусь своим сыном", –– прокомментировал Аксенов.

Он также подчеркнул, что закон в Российской Федерации "один для всех".

Агентство "РИА Новости Крым" уточняет, что сыну Аксенова позвонили вчера вечером из военкомата, после он пришел к отцу и сказал, что не может "оставаться в стороне".

[ + – ] Сергей Аксенов, его супруга Елена и сын Олег.

В телеграм-канале пропагандиста Владимира Соловьева со ссылкой на "главу" Крыма говорится, что Олег Аксенов поедет воевать на Донбасс.

В статье Википедии о Сергее Аксенове указано, что у коллаборанта двое детей – 28-летняя дочь Кристина и 25-летний сын Олег.

В декабре 2016 года "РИА Новости Крым" информировали, что сын Аксенова, которому на тот момент было 19 лет, служит в военно-космических войсках РФ в одной из воинских частей оккупированного Севастополя.

"У меня сын в армии, все хорошо. Пусть проходит курс молодого бойца в вооруженных силах Российской Федерации. Он – взрослый, ответственный парень, я уважаю его позицию. Он сам для себя принял решение пойти служить в вооруженные силы и отдать долг Родине. Считаю, каждый молодой человек эту часть своей жизни должен отдать родине и вооруженным силам", – прокомментировал тогда так называемый глава Крыма.

Также из СМИ известно, что Олег Аксенов занимался в секции греко-римской борьбы.

Напомним, в России мобилизовали 63-летнего подполковника Александра Ермолаева, который болен диабетом и ишемией мозга. При этом в Минобороны РФ обещали брать на службу подполковников не старше 55 лет и полковников до 60 лет.

Ранее мы писали о том, что в РФ продолжают поджигать военкоматы. Россияне бросают "коктейли Молотова" в призывные пункты, в связи с чем правоохранители вынуждены регулярно дежурить возле учреждений.