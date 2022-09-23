Мобилизация в России: на войну в Украину отправляют пьяных мужчин, они устраивают драки (видео)

Будущие солдаты начинают распивать спиртные напитки еще до получения повестки, часть из них не в состоянии сесть в транспорт и доехать до места сбора. Мобилизованные устраивают потасовки на улицах, в самолетах и автобусах.

Related video

В России забирают в пункты дислокации нетрезвых мобилизованных, нередко они берут алкоголь с собой. Кадры поведения будущих солдат публикуют в соцсетях.

Судя по видео, распивать спиртные напитки мужчины начинают до получения повестки. Далее запой длится до пункта сбора, поэтому часть резервистов вообще не понимает, куда их направляют.

Некоторые из-за пьянства не могут сесть в транспорт, который доставляет их к местам сбора и просто ложатся отдыхать на землю.

Часто такие развлечения мобилизованных россиян приводят к конфликтам. Мужчины устраивают драки на улицах, в самолетах и автобусах.

К примеру, в Южно-Курильске пьяные мобилизованные устроили драку при посадке на автобус. Досталось и военному, который организовывал их посадку.

На одном из видео, которое сняли в селе Екатеринославка Амурской области командиры обьясняют призывникам, что они пробудут на фронте до конца войны и лишь после этого вернутся домой.

"Рот закройте и ведите себя достойно. Игрушки закончились, вы все военные, мужики. 3 дня здесь — борт — 2 недели допподготовки — доукомплектование подразделений — зарплата как контрактнику, боевые выплаты, ветеран боевых действий. До конца спецоперации, затем прибытие домой", — говорит военный.

Команда российского оппозиционера Алексей Навального сообщила, что многие люди в регионах сильно напряжены, когда их призывают на службу.

"Кто-то приходит к военкомату в алкогольном опьянении и еле стоит на ногах, кто-то пьет на месте. Страшно представить, что будет с психикой этих мужчин после столкновения с ужасами войны, и как это скажется на их семьях, соседях, просто прохожих, когда они вернутся", — подчеркнули оппозиционеры.

Фокус ранее писал об отправке на войну жителей российской Якутии, которые живут в 9 тысячах километров от границы с Украиной. Всего оттуда свезут 114 человек.

Кроме этого, под мобилизацию попал 63-летний подполковник запаса Александр Ермолаев, у которого выявили диабет и ишемию мозга.

В соцсетях публиковали видео, как якуты и чеченцы отправлялись в военкоматы для участия в мобилизации. Решившим воевать обещают зарплату от 205 тысяч рублей в месяц.

Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов говорил о призыве в армию своего сына Олега. Возможно, он поедет воевать на Донбасс.