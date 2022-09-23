Этнические чистки Кремля: у Зеленского отреагировали на мобилизацию в Бурятии и Якутии

Мобилизованных на севере РФ массово свозят в военкоматы. Бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева жалуется, что из улусов забирают всех дееспособных мужчин. Женщины не знают, как им заниматься охотой и топить печь при температуре –60 градусов.

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"Непропорциональная массовая принудительная мобилизация в национальных республиках РФ – Бурятии, Якутии – это настоящие этнические чистки местного населения со стороны Москвы", — заметил советник.

Народы России, по его словам, должны вспомнить о национальном достоинстве и не отправлять детей умирать на чужой войне.

Российское агентство ТАСС пишет, что призванные во время мобилизации в Якутии получат денежное вознаграждение в 205 тысяч рублей.

"Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим, получают денежное довольствие в таком же размере в зависимости от должности и воинского звания", — обещает военком Республики Саха (Якутия) Александр Авдонин.

Мобилизация в Якутии — в армию забирают всех дееспособных мужчин

О непропорциональности мобилизации по регионам РФ писала в Telegram бывшая мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

"Якутия — 4750 человек. Это 1,66% мужчин. Десятки людей призывают из одного села. Почему из северных улусов собирают всех дееспособных мужчин? Из 300-численного населения 47 человек получили повестки о мобилизации ,из некоторых деревень по 60 людей все без разбору получают повестки. Я не понаслышке знаю, как живется там в –55 градусов. Если еще и мужчины уйдут, семьям придется непросто", — констатировала чиновник.

В Бурятии аналогичная ситуация. Волонтерка фонда "Свободная Бурятия" по имени Сэсэг в общении с каналом "Настоящее время" предположила, что по Бурятии, Якутии, Хабаровску и Дальнему Востоку начали активно набирать людей из-за их покорности.

Сэсэг ожидала вместе с мобилизованными погрузки в микроавтобус, все они роптали и пили водку из-за страха.

"Вижу ролики из Дагестана. Там люди перекрывают федеральные трассы, ругаются, громко говорят, что они не хотят идти, а здесь просто надеются, что пронесет, или просто молча собираются и идут", – отметила она.

Фокус уже рассказывал о мобилизации жителей российской Якутии. Первый автобус уже вывез 21 мобилизованного. В сети также публиковали кадры, как якуты прибывали в военкомат для участия в объявленной мобилизации.

Во время мобилизации в России забирают в пункты дислокации пьяных мужчин, они берут алкоголь с собой и устраивают разборки.