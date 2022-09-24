Не только HIMARS: у Зеленского рассказали, чего ждут от Запада после объявления мобилизации в РФ
Советник главы ОП Михаил Подоляк также напомнил украинским партнерам, что мы отстаиваем не только свои границы, а и защищаем Евросоюз.
У Зеленского рассказали, каким должен быть ответ союзников Украины на мобилизацию в России. Об этом написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Политический деятель назвал сразу несколько пунктов, которые должны быть вовлечены в победу Украины.
• Активизация "Рамштайна"
• Вдвое больше HIMARS и снарядов
• ATACMS
• Немедленное снятие табу на танки и БТР
• Тренинговые центры для украинских бойцов
Советник главы ОП в очередной раз напомнил партнерам и союзникам, что Украина сейчас защищает не только свои границы, но и европейские.
"Это до сих пор непонятно партнерам?" – спросил Михаил Подоляк.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране и призыве 300 тысяч российских граждан к службе в армии. Впрочем, россияне не рвутся воевать в Украине, а борются с полицейскими, пытающимися посадить их в автобусы.
Напомним, Владимир Зеленский шокирован отсутствием военной помощи со стороны Израиля. Украинский президент видит в этом влияние России.
Также Фокус писал о реакции Офиса президента на мобилизацию в районах Якутии и Бурятии.