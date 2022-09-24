Не только HIMARS: у Зеленского рассказали, чего ждут от Запада после объявления мобилизации в РФ

Советник главы ОП Михаил Подоляк также напомнил украинским партнерам, что мы отстаиваем не только свои границы, а и защищаем Евросоюз.

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У Зеленского рассказали, каким должен быть ответ союзников Украины на мобилизацию в России. Об этом написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Политический деятель назвал сразу несколько пунктов, которые должны быть вовлечены в победу Украины.

• Активизация "Рамштайна"

• Вдвое больше HIMARS и снарядов

• ATACMS

• Немедленное снятие табу на танки и БТР

• Тренинговые центры для украинских бойцов

Советник главы ОП в очередной раз напомнил партнерам и союзникам, что Украина сейчас защищает не только свои границы, но и европейские.

"Это до сих пор непонятно партнерам?" – спросил Михаил Подоляк.

[ + – ] Михаил Подоляк рассказал, каким должен быть ответ украинских союзников на объявление мобилизации в России

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране и призыве 300 тысяч российских граждан к службе в армии. Впрочем, россияне не рвутся воевать в Украине, а борются с полицейскими, пытающимися посадить их в автобусы.

Напомним, Владимир Зеленский шокирован отсутствием военной помощи со стороны Израиля. Украинский президент видит в этом влияние России.

Также Фокус писал о реакции Офиса президента на мобилизацию в районах Якутии и Бурятии.